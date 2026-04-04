預算審查延宕 軍購陷「有權簽約、無錢支應」困境

我國對美增購的八十二套海馬士多管火箭系統（圖）雖已獲美方破例展延首期款期限，但仍有三項軍購案包括M109A7自走砲、標槍及拖式二B飛彈等案，首期款期限已到期。國軍正持續與美方溝通爭取循相同模式展延。（資料照）

再拖下去 軍購案恐面臨違約或取消

國防特別條例審查持續延宕，在野黨擬將原訂九日舉行的朝野協商延後一週。我國對美增購的八十二套海馬士多管火箭系統雖已獲美方破例展延首期款期限，但仍有三項軍購案包括M109A7自走砲、標槍及拖式二B飛彈等案，首期款期限已到期。國軍正持續與美方溝通爭取循相同模式展延，條例及預算審查若持續延宕，後續案項恐持續積壓，甚至面臨違約或取消可能。

M109A7自走砲等案 首期款也已到期

立法院下週四原定對軍購條例召開朝野黨團協商，國民黨團四月二日又提議將協商改為十五日或十六日，遭質疑與國民黨主席鄭麗文訪中行程有關。

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國防部已指出，依據美國對外軍售（FMS）管道作業制度，若未獲美方同意展延發價書（LOA）簽署效期，我方需於三月卅一支付首期款。立法院三月十三日通過決議，先行授權國軍與美方簽署前述四案發價書，惟目前特別條例與預算仍未審竣，又今年度中央總預算至今未付委審查，依法不得動支預備金，導致目前對美軍購案，處於「有權簽約、無錢支應」的窘境。

令外界擔憂的是，國防部近日透露，在特別預算規劃項目中，美方已公布的第五項軍售案ALTIUS反裝甲無人機案，即將收到發價書。再加上外媒已多次披露，美方即將宣布下一波史上規模最大的對台軍售案，內容將是補足特別預算計畫的關鍵拼圖，特別條例和預算審查倘若持續延宕，後續案項恐持續積壓。

預算卡關 盟國恐質疑台灣自衛決心

美方對外軍售的核心概念，是美國政府代表我國向美國廠商議約，首期款是美方與原廠斡旋的訂金，儘管美方給予台灣最大的善意，首次破例援引「安全援助手冊」的條款，動用基金為我展延海馬士首期支付期限，然而相關案項只會越來越多，惟朝野正視國防安全及自主的需求，儘速達成共識通過條例及後續的實體預算，才是長久解方。

面對國際情勢變動及非傳統安全威脅的多重挑戰，國防部示警，預算卡關將不利籌建國防戰力，甚至引發盟國質疑台灣自我防衛決心。國防院學者沈明室也說，我國今年國防預算依據北約計算方式應達三．三二％，倘若因預算受阻產生變數，在美國總統川普尤其重視國防預算佔GDP比的背景下，可能被視為違背當時的宣示和承諾。

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