軍購協商延後 綠轟藍營：討好北京

民進黨政策會執行長吳思瑤直言，台中市長盧秀燕從支持軍購「八千億至一兆元」，改口支持「三八〇〇億加N」，顯然是受到中方壓力就露出狐狸尾巴。國民黨一下鷹派抬頭、一下鴿派，但最後都是「中國派」。（資料照）

吳思瑤：國民黨鷹派、鴿派 最後都是「中國派」

立法院外交及國防委員會原定本月九日協商「國防特別條例」，國民黨團要求延後。對此，綠營批評說，中共選在此時拍板「習鄭會」，目的之一是為了震懾國民黨內的親美派；而國民黨一面對總預算審查釋出善意「討拍」，另方面卻延後軍購協商向中國「討好」，玩弄包牌式的兩面手法。

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朱稱延後協商是「冷凍期」

吳：非協商都要拖一個月

前國民黨主席朱立倫稱延後協商是「冷凍期」，民進黨政策會執行長吳思瑤反駁說，法案送院會表決前冷凍一個月，並非連協商都要拖一個月，這段期間應加速對話與協商，朱立倫連程序都亂講一通，完全是欺騙外行人。

對於國民黨立場，吳思瑤直言，台中市長盧秀燕從支持軍購「八千億至一兆元」，改口支持「三八〇〇億加N」，顯然是受到中方壓力，為討好中國而配合演出，馬上就露出狐狸尾巴。國民黨一下鷹派抬頭、一下鴿派抬頭，但最後都是「中國派」。

鄭稱訪中是「大加分」 林俊憲：奉勸國民黨人快跳船

民進黨立委林俊憲則表示，親共的國民黨主席鄭麗文與國民黨團總召傅崐萁，繼先前不甩立法院長韓國瑜後，再度打臉自家立法院副院長江啟臣，奉勸國民黨人趁現在跳船，否則等鄭麗文去北京幫大家「大加分」後，一切都來不及了。

民進黨立委王義川也示警，條例延宕將影響後續預算送審時程，五月底前恐怕不及通過，盧秀燕先前還虛情假意，「盧媽三子」審查時卻從未出現。對於海馬士多管火箭系統採購案，美方透過基金暫時代墊款項，給予最後機會，但國民黨團要求延後協商，形同釋出台灣沒有要自我防衛的訊息。

中共拍板「習鄭會」時機巧

民進黨：震懾藍營親美派

民進黨中國部主任吳峻鋕分析，鄭麗文訪中是一場由習近平親自指揮的行動，表面是交流，實則積累與美談判的「籌碼」，意圖誘騙美國總統川普反對台獨、減少對台軍售，國民黨卻為中共的擴張野心擦脂抹粉，「國防特別條例」恐面臨更嚴峻的杯葛。

中國部指出，中共選在此時拍板「習鄭會」，目的是為了力挺鄭麗文、蕭旭岑等「愛國者」，震懾國民黨內的親美力量，進而分化台灣社會團結，藉此阻撓軍購、削弱台美合作。

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