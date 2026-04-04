秦慧珠籲藍白合柯擺一邊 綠︰沒人敢背書

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案被判十七年徒刑、褫奪公權六年，資深國民黨籍台北市議員秦慧珠日前也在政論節目上呼籲，柯文哲在公益侵占、背信的部分「鐵證如山」，國民黨、民眾黨要談藍白合，可以把柯文哲擺到一邊。對此，民眾黨籍參選人許甫批評，秦慧珠評論前要先做功課，才不會被帶風向，但未針對秦點出的罪名論述反駁。民進黨籍議員林延鳳批評，藍白根本沒人真的敢出來幫柯背書沒有犯法，既然這些人堅稱柯「清清白白」，是否也比照柯成立公司轉移公款，若無則證明大家都心知肚明這是違法情事。

秦︰公益侵佔、背信 鐵證如山

秦慧珠日前在政論節目中表示，柯文哲捲入好幾個犯罪，包括公益侵占、背信，這些都是柯文哲律師放棄辯護的罪名，這也無法辯護，柯陣營現在只強調二一〇萬政治獻金被判貪污不合理，但公益侵佔部分，包含把政治獻金匯入兒子股票帳戶、發薪水、辦演唱會甚至買辦公室裝潢房子，都沒有否認，因此在公益侵佔、背信這部分，可說是鐵證如山。

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她認為，現在的藍白合可以把柯文哲擺一邊，在縣市首長、單一立委選舉可以藍白合，但藍白合不代表一定要跟柯文哲合，很多國民黨人同情柯，是因為質疑民進黨司法不公、瑕疵，但黨內同志要挺柯要審慎考量，相信國民黨籍的台北市議員，大概沒有人會講柯完全「清清白白」。

對此，許甫昨表示，經多次協調、溝通、協商，已確定今年地方選舉與二〇二八年總統大選一定要合作才能政黨輪替，「既然秦慧珠議員為了自己的選舉有不同的想法，我們都尊重，但藍白合作的基調會繼續的前進下去」。

林延鳳︰藍白辯駁 蒼白無力

林延鳳批評，藍白政治人物現在對於柯罪行辯駁只能用「蒼白無力」形容，根本沒有人真的敢出來說柯沒有犯法，她也想反問，既然這些人堅稱柯「清清白白」，那今年底也要選舉的人是不是也比照柯文哲使用政治獻金做法，也成立個公關公司，再透過肖像權授權轉移款項，既然沒有人敢這麼做，說明大家都知道是違法的。

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