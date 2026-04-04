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    首頁 > 政治

    兒童歌頌「東方巨龍」 民進黨批南投縣府公開搞統戰

    2026/04/04 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    南投縣府模範兒童表揚會，副縣長王瑞德邀原民國小合唱團演唱「四維八德幸福歌」，惟歌詞引發統戰爭議。（南投縣府提供）

    南投縣府模範兒童表揚會，副縣長王瑞德邀原民國小合唱團演唱「四維八德幸福歌」，惟歌詞引發統戰爭議。（南投縣府提供）

    南投縣政府本月一日在草屯鎮舉辦兒童節模範兒童表揚，會中南投副縣長王瑞德邀請原民國小合唱團演唱「四維八德幸福歌」，惟歌曲不僅由備受統戰爭議的區桂芝作詞，歌詞還出現東方巨龍、華夏龍骨龍髓等字眼，令民眾覺得「怪怪的」，民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴則抨擊縣府不尊重原住民，公開大搞統戰。

    北一女教師區桂芝作詞

    民眾表示，北一女教師區桂芝因統戰言論本身就是爭議人物，歌曲填詞不僅充斥大中國思想，透過原住民的歌聲頌讚東方巨龍、華夏文明更是奇怪，縣府要推廣品德教育，選曲或方法應要有更適合的作為。

    民進黨南投縣黨部主委、縣議員陳玉鈴表示，縣府此舉是公開宣傳統戰，要原住民學童來唱五千年華夏文明，更是不倫不類，完全不尊重台灣原民文化，即便是宣揚品德的歌曲，用字遣詞也應貼近現況與台灣主體性，而非一味歌頌大中國主義。

    副縣長︰文學手法 見仁見智

    王瑞德回應，現在學生會出問題，很多都是缺乏品德教育，用音樂來傳達推廣是最好的方式，且區桂芝在歌詞中對四維八德的闡述沒有問題，有關「東方巨龍」等字眼，則是歌詞文學手法，這是見仁見智問題。

    若有人要用政治意識型態無限上綱，那會沒完沒了，希望大家能聚焦在四維八德的倫理綱常。

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