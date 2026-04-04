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    首頁 > 政治

    國民黨一邊尊崇反共 一邊鄭麗文卻要去朝共 李四川訪胡璉故居 綠批玩兩面手法

    2026/04/04 05:30 記者翁聿煌、黃子暘／新北報導

    國民黨新北市長參選人李四川三日參訪位於新店的胡璉將軍紀念館，民進黨新北市議員翁震洲在臉書PO文，指國民黨一邊要去尊崇反共，另一邊黨主席鄭麗文要去朝共，玩兩面手法騙台灣人，李四川表示，兩岸交流比交惡好，和平當然比戰爭好。民進黨市長參選人蘇巧慧認為，「不犧牲台灣防衛能力」、「不犧牲國家主權獨立」前提下，兩岸威脅少一點，讓民眾生活好一點。

    蘇巧慧：兩岸交流 不犧牲台灣主權

    李四川三日上午前往新店參訪戰功赫赫的胡璉將軍故居，胡璉的孫子胡敏越希望故居能儘快啟動修復工程，李四川表示，當選後會全力加速行政流程，讓歷史建築重現榮光。

    但翁震洲在臉書批評，胡璉將軍曾說過「皓首匹夫，降匪媚仇，廉恥何在？生為國民黨黨員，死為國民黨黨魂」，鄭麗文如今要帶李四川的操盤手、副主席李乾龍訪中，去中國面聖習近平，而李四川三日卻是去看「堅持不向共產黨投降的胡璉將軍」故居，國民黨這樣包牌、玩兩手策略騙台灣人，是正常的嗎？

    被問及此事蘇巧慧指出，凡是以「不犧牲台灣防衛能力」、「不犧牲國家主權獨立」為前提，任何正向的兩岸互動，國人其實都會樂見。

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