疑下載機敏資料 資安院3研究員交保

資安院爆內部資安漏洞，檢調單位已介入調查。（資料照）

國家資安防護機構爆出駭客入侵案，台南沙崙院區前瞻研發組研究員涉嫌自去年起，利用蠕蟲程式蒐集內部限閱文件，並上傳至雲端共享平台，供同組同事自由閱覽，疑涉及國安機敏資料。台北地檢署十九日指揮搜索約談彭敏君、丁柏楓、李昱勳等三名具資安專業的研究員，訊後依違反刑法「妨害電腦使用」及個資法等罪，諭知十萬至五十萬交保。

利用蠕蟲程式 蒐集限閱文件

資安院成立於二〇二三年二月，為數位發展部監督的行政法人，負責提升國家資安科技能力，並協助政府及關鍵基礎設施應變重大資安事件，院內研究員多具資安專長。

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檢調調查，全案源自前瞻研發組長彭敏君為節省經費、便利流程管理，指示丁柏楓執行「XMAS計畫」，李昱勳的電腦被作為跳板，系統內文件下載後整理成EXCEL檔，再上傳雲端供組內成員取用。由於該EXCEL檔打破原有文件分級限制，內容因此涵蓋各類資料。

檢調追查發現，二〇二六年初院內主機系統異常，經調查確認蠕蟲程式入侵，無差別下載各類檔案。登入IP顯示來自李昱勳的公用電腦，但登入帳號為丁柏楓。

檢調人員十九日對李昱勳與丁柏楓進行臨時訊問，並查扣二人的手機與電腦，進一步查獲組長彭敏君亦涉案其中。

檢方複訊後，依妨害電腦使用、個資法諭知彭敏君五十萬元、丁柏楓廿萬元、李昱勳十萬元交保，將進一步釐清XMAS計畫執行目的，並調查被蠕蟲程式下載的文件是否涉及國防或軍事機密，以及是否外流。

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