《新北市長選戰升溫》蘇巧慧談改善育兒政績 李四川提公托共享

國民黨新北市長參選人李四川（中）提出雙北公托資源，可以相互支援政策。 （記者翁聿煌攝）

新北市長選戰持續升溫，昨天是福德正神誕辰，民進黨新北市長參選人蘇巧慧和國民黨市長參選人李四川紛紛前往各地福德宮參拜。蘇巧慧強調，這十年來她和許多立委共同爭取，增加新生兒補助、育兒津貼、托育補助等，就是為市民創造更友善的育兒環境。而李四川繼「校校有公托」政策後，昨天提出雙北接壤的行政區公共托育中心能相互協助，並獲蔣萬安認同。

土地公生拜廟 李洋母贈蘇「金牌高粱」

蘇巧慧昨天分別到五股洲子洋福德祠、蘆洲、中和、瑞芳、汐止等地土地宮廟參拜，奧運羽球金牌國手、運動部長李洋的母親在中和力行福德宮現身，致贈蘇巧慧「金牌高粱」，預祝蘇巧慧「一馬當先」、「旗開得勝奪金牌」。

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對手競選辦公室攻擊蘇巧慧喊開跑五百多天是只想著選舉，蘇巧慧回應，選舉就是君子之爭，大家提出政見、爭取認同，她其實是最早提出政見的參選人，也會提出更多願景政策，用活力、態度說服市民「蘇巧慧值得信任」。

李四川則前往中和廣濟宮與福和宮參拜，他指出，現在年輕人都是雙薪家庭不敢生小孩，因為怕沒人照顧，所以他主張當選後，要讓新北市的學校「校校有公托」，同時像是新北市新店，與台北市的文山區、景美相鄰，彼此的公托資源也可以相互支援。

台北市長蔣萬安昨受訪時也力挺李四川說，減輕育兒家庭爸媽的負擔，是他和「川伯」共同的使命跟責任。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）參拜福德宮，細數爭取育兒補貼政績。 （記者黃子暘攝）

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