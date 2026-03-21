主辦國喀麥隆扈從中國 矮化我國 WTO部長會議 我首度被迫缺席

世界貿易組織（WTO）第14屆部長會議主辦國喀麥隆矮化為「中國台灣省」，我方由行政院政務委員兼經貿辦總談判代表楊珍妮率團與會，首次被迫缺席。（資料照）

世界貿易組織（WTO）第十四屆部長會議主辦國喀麥隆，於我國代表團成員的禮遇簽證國籍欄，擬以矮化名稱「中國台灣省」列示，導致台灣自二〇〇一年以來首次被迫缺席；外交部強烈譴責喀麥隆扈從中國、嚴重損害台灣作為會員的權利，並已正式向WTO秘書處及喀麥隆代表團提出嚴正抗議。

我代表團國籍欄 中國台灣省列示

外交部昨指出，WTO部長會議每二年舉行一次。本屆會議訂於本月廿六日至廿九日於喀國首都雅溫德召開，原為我國自二〇〇一年出席通過入會案的第四屆部長會議以來，第十一度組團出席。我方由行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率團與會，但行前接獲喀方核發之「旅行授權憑證」，其國籍欄竟以「中國台灣省」列示，嚴重貶抑我國地位，導致首次被迫缺席。

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漠視主辦會議義務 我最強烈譴責

針對喀麥隆扈從中國、漠視過往主辦國尊重我國不隸屬其他會員國的良好慣例，嚴重損害我國在WTO架構下作為會員的平等與會權利，外交部表達最強烈譴責，並指我國是以「個別關稅領域」身分自主申請加入WTO，不隸屬於任何會員。喀方相關列示明顯與我國在WTO架構下的會員身分與地位明顯不符。

外交部說，此案經我駐WTO代表團積極洽請秘書處及秘書長出面協調，並獲美國、日本與友邦駐團積極洽助，喀方仍罔顧其主辦國際組織會議的義務，更對我方提出的彈性處理建議置之不理，外交部表達最強烈的譴責。

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