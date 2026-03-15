港湖區藍大於綠 泛綠5席有難度

台灣基進黨吳欣岱參選北市第二選區（內湖、南港）議員。（資料照）

台北市第二選區（內湖、南港）基本盤藍大於綠，九席現任議員藍營五＋一席、綠營三席。國民黨籍議員闕枚莎認為，高嘉瑜回鍋，藍綠都受影響；民進黨籍議員何孟樺、高嘉瑜都認為，綠營沒有分裂的本錢，每次分裂都讓國民黨漁翁得利；但台灣基進黨參選人吳欣岱則認為，應把支持台灣在地本土的政治勢力擴大。

何孟樺認為，面對藍大於綠的選民結構，加上分析二〇二二年得票狀況，泛綠陣營整體票數要衝到五席全上相對困難。高嘉瑜也說，港湖沒有分裂的本錢，每次分裂都讓國民黨漁翁得利。

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闕枚莎表示，國民黨確實在年輕族群的支持度還有再進步空間，尤其港湖選區，近年多年輕移民搬入，高嘉瑜回鍋不只影響綠營，更可能吸納中間，甚至是淺藍選民的選票，因此藍營戒慎恐懼，未來應該會採取聯合競選方式，力求全壘打。

吳欣岱︰應支持本土政治勢力擴大

吳欣岱則認為，中間選民並不在乎配票，台灣至少有三成以上的中間選民不被特定政黨綁樁，而是看候選人的條件以及政見去選擇支持，成立台灣前進陣線的初衷，就是認為台灣不應出現偏中國的選項，希望把支持台灣在地本土的政治勢力擴大。

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