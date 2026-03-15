台灣總統直選30週年 賴：強化國防 捍衛民主

總統賴清德昨出席「台灣總統直選卅週年 民主韌性研討會」開幕式，致詞強調，台灣必須堅持民主、不走回專制獨裁的回頭路。（記者廖振輝攝）

今年是總統直選卅週年，總統賴清德昨出席「台灣總統直選卅週年 民主韌性研討會」時致詞表示，總統直選象徵「主權在民」，不僅確立民主台灣的重要里程碑，也彰顯台灣是一個主權獨立的國家；身為現任總統，台灣應勇敢追求未來，即使受到再大的威脅，也永遠不走回頭路。

總統直選 有主權在民3大意義

賴總統表示，總統直選具有三項重大意義，第一是「主權在民」，人民是國家的主人，總統的老闆，可以決定由誰來領導國家；第二是確立民主台灣的重要里程碑，台灣人民透過總統直選，確立政府合法性與民主正當性；第三，彰顯台灣是主權獨立的國家，無論名稱是中華民國、中華民國台灣或台灣，若與憲法增修條文一起看，台灣或中華民國已經是一個具備新生命的國家。

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賴指出，回顧台灣數百年的歷史，統治者的重心往往不在台灣。荷蘭、西班牙統治南、北台灣時，台灣是東印度公司的生產據點；鄭成功則將台灣當作反清復明的根據地；日本殖民台灣則是為了推動東亞共榮圈；國民政府來台後，台灣也被視為反攻大陸的跳板，「尤其對待台灣人民比殖民台灣的日本還要差」。這就是前總統李登輝說的「台灣人的悲哀」。

台灣受再大威脅 絕不走回頭路

賴總統說，在政治上，台灣必須堅持民主、不走回專制獨裁的回頭路；在經濟上，則要持續維持自由開放。面對中國的威脅，台灣一定要捍衛國家主權、守護得來不易的民主制度及人民努力打拚的經濟成果。因此政府會強化國防力量，順勢推動國防自主產業發展，使國防預算不僅是國家防衛預算，也是經濟發展預算。

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