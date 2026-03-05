中國全國政協開幕 王滬寧未著墨台灣

王滬寧（路透）

中國全國政協十四屆四次會議昨日在北京人民大會堂舉行開幕式，全國政協主席王滬寧發表「政協常委會工作報告」，涉台部分未多著墨，僅回顧去年工作時，於「發揮統一戰線組織功能，畫好最大同心圓」部分提到，舉辦第七屆兩岸基層治理論壇、第十八屆河洛文化研討會，並宣稱「築牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大團結」。

中國「兩會」四日、五日登場，中共總書記習近平、全國政協副主席梁振英、何厚鏵等人出席政協開幕式，王滬寧口頭發表「政協常委會工作報告」，回顧二〇二五年中國政協統一戰線工作成果。

王滬寧工作報告未多著墨涉台工作，僅提到舉辦第七屆兩岸基層治理論壇、第十八屆河洛文化研討會。王滬寧指出，越是形勢複雜、任務繁重，越需要團結一心、眾志成城，不斷鞏固全國各族人民大團結，鑄牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大團結。

中國全國人大開幕式今天登場，國務院總理李強將發表政府工作報告。國台辦發言人張晗昨在例行記者會表示，全國人大第四次會議是在「十五五」開局之年召開的重要會議，包含討論、審議政府工作報告和「十五五」規劃綱要等議程，將勾勒國家未來五年發展藍圖，揭示國家未來發展的邏輯和方向。

