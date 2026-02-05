宜縣林國漳 提「農業安全網」政策

宜蘭頭城黃金茂谷柑新春上市，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨出席農民節活動，拋出打造「農業安全網」政策，允諾未來八年將投入十二億元經費，穩固「農業保險雙軌保障」、「有機面積倍增」及「建立動物福利基準」，並要將宜蘭農產從「在地嚴選」提升為「國際精選」。

林國漳提出推動農業保險與天然災害救助雙軌並行，除中央補助五十％保費，承諾未來再由縣府常態補助卅三％；針對「首次加入」農保戶，縣府補助更將提高至四十五％（合計達九十五％），讓農民幾乎零負擔入保。

他說，未來也將推動「農藥減半」計畫，任內要將有機耕作面積從現有八七〇公頃，翻倍提升至二千公頃，佔全縣可耕地八．六％，並規劃設置「有機農業促進區」，除中央提供補助，縣府也將加碼獎勵，首獲認證土地每公頃最高一萬元，區內有機田每公頃補助一萬元，並全額補助驗證費。

林國漳另提「動物福利」納入宜蘭品牌核心，推廣雞隻夜棲、沙浴及鴨群水浴等友善飼養基準，並透過「植物診療師」輔導合理防治，同時強化田間與市場抽驗機制，建立可溯源監測系統。

此外，縣府也會與企業ESG媒合，運用台灣與美、加、日、澳等八國簽署的有機同等國協定，帶領小農參與海外食品展，建立「宜蘭品牌」國際信譽。

