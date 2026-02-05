6大福利政見 蘇巧慧︰全面照顧老幼

民進黨立委蘇巧慧（中）參選新北市長，昨日提出首批福利政見，主題聚焦於「幼老福利」。（記者黃子暘攝）

包括國中小午餐免費、零到6歲免門診部分負擔 敬老卡提高至1千點等

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天提出六大福利政見，包括公立國中小學生營養午餐免費、零到六歲免門診和住院部分負擔、零到六歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗、早產兒三萬元照顧津貼、六十五歲以上假牙補助最高五萬元、敬老卡點數提高至一千點且全年不歸零，希望全面照顧老幼。

育有二個孩子的蘇巧慧說，減輕家庭負擔是新北市長首要之務，盼讓肩負長輩和孩童照顧壓力的「三明治族群」不再孤軍奮戰，若她當選市長，除了推動公立國中小學生營養午餐全面免費，也將和各校團膳業者、家長會合作，提升午餐品質並強化供餐系統。

提腸病毒和輪狀病毒疫苗免費

在育兒方面，蘇巧慧指出，孩子生病的醫療開銷龐大，因此提出零到六歲孩童就醫「免門診和住院部分負擔」及「腸病毒和輪狀病毒疫苗免費接種」的福利政見，並提供早產兒家庭三萬元的照顧津貼，做為家長的後盾。

因應超高齡化社會來臨，蘇巧慧也提出二項長輩福利政策，第一項是「六十五歲以上假牙補助最高五萬元」，避免牙齒功能不佳影響健康和美觀；其二是「敬老卡提升至一千點」，且效期從一個月延長至一年，剩餘點數將不再每月歸零，回應民意訴求，以更高的使用彈性鼓勵長輩外出。

劉和然︰別用「開支票」處理政見

爭取國民黨提名參選新北市長的新北市副市長劉和然表示，如果沒有任何經驗，對新北市的預算結構不了解，就用「開支票」的方式處理政見，是非常不好的行為。新北市人均預算偏低，每項福利措施和市政建設都要審慎評估，如果很多事情沒想清楚，等到預算不夠又舉債，讓新北市回到台北縣時代的高額負債，不是好現象。

