今西部日夜溫差大！ 氣象署曝「寒流南下」時間點

氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴，夜間清晨氣溫稍涼，西半部日夜溫差大。（資料照）

中央氣象署表示，今天（5日）各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭亦有零星短暫雨；白天西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨氣溫稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大。

離島天氣方面，澎湖多雲，17至22度；金門晴時多雲，14至20度；馬祖晴時多雲，11至16度。原位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓TD02，已於今晚8時發展為輕颱，編號第2602號西望洋（PENHA），未來朝西往菲律賓南部移動，對台灣無直接影響。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天（6日）鋒面接近，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部、東北部地區及中南部山區轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲。

明天晚起至週六（7日）鋒面通過及強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、東北部及東部地區有短暫雨，東南部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下週日（8日）至週一（9日）清晨強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷，下週一白天起強烈大陸冷氣團或寒流稍減弱，各地仍偏冷；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下週日西半部山區亦有零星短暫雨。

下週二（10日）各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週三（11日）東北季風增強或大陸冷氣團逐漸南下，北部及東北部氣溫稍下降；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 - 29 17 - 28 20 - 30 18 - 25

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

