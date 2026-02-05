民進黨台中議員初選 首日7人登記

蔡其昌的子弟兵詹智翔（前左三）在多位山城青農陪同下前往黨部登記。（記者歐素美攝）

陳映辰、林德宇、李天生、詹智翔 、何文海、張耀中及張芬郁 老將新兵踴躍

民進黨六都市議員選舉昨起至十日領表登記，登記首日台中市黨部十分熱鬧，老將新兵紛至，大雅區上雅里里長陳映辰搶得頭香；立委蔡其昌子兵詹智翔也在多位青農陪同下前往登記，前市議員張耀中則在漂亮女兒陪同下進行登記，首日總登記人數依序有陳映辰、林德宇、李天生、詹智翔 、何文海、張耀中及張芬郁等七人。

請繼續往下閱讀...

新人陳映辰搶頭香 8點不到就排隊

民進黨六都市議員領表登記首日，參選第五選區市議員的新人陳映辰，上午八點不到就在前市議員廖述鎮等陪同下到場排隊搶頭香，象徵一馬當先、拔得頭籌。

蔡其昌子弟兵詹智翔 提出農業政見

「山城後生，共創新生，唯一支持詹智翔」！參選第十四選區市議員的詹智翔，是立委蔡其昌子弟兵，擔任蔡其昌山城服務處主任多年，在山城多名青農陪同下登記，並提出農業創升、地方創生、青年返鄉創業等政見，力拚為故鄉創造新活路。

捲土重來的前市議員張耀中則在女兒陪同下到場登記參選第七選區市議員，強調過去四年他始終深耕基層、服務不中斷，台中市垃圾處理政策長期因循苟且，焚化爐改良工程一再延宕，並將垃圾處置的風險和負擔轉嫁給台中南屯區的居民，亟需正視與改善，「台中值得更好，南屯可以更好」。

參選人數超過提名名額 將先協調

尋求連任的第十三選區市議員林德宇、李天生、張芬郁及第七選區市議員何文海，昨天也先後前往完成登記。民進黨台中市黨部主委許木桂表示，登記截止後，參選人數超過提名名額，將先行溝通協調，若無法達成協議，將依規定辦理民意調查決定提名人選，初選民調期間為三月二日至四月十日，必要時得展延一週。

