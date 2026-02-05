不滿監委私用公務車輕懲 民眾黨嗆刪光監院預算

（資料照）

監察委蘇麗瓊、王榮璋、林郁容等人去年遭媒體跟拍爆料指控涉私用公務車，前秘書長李俊俋亦捲入私用公務車風波下台。據了解，目前監察院紀律委員會目前仍針對調查報告做最後修正，很快就會對外公布。委員會依據監委自律規範，決議蘇麗瓊無懲處、王榮璋「促其注意」，林郁容需向院會提出口頭或書面道歉，卻引來民眾黨前立委黃國昌批評「官官相護廢物院」，稱民眾黨會將監院預算全刪，一塊錢都不留。

媒體去年接獲跟拍照片爆料，蘇麗瓊、王榮璋、林郁容分別遭指控疑似搭乘公務車前往看牙醫、理髮以及接送親友至機場。監察院時任副院長李鴻鈞（現為代理院長）去年六月曾表示，會將三位監委移送紀律委員會，台北地檢署也就此啟動調查。

蘇麗瓊無懲處、王榮璋「促其注意」、林郁容需向院會「口頭或書面道歉」

據了解，今年一月院會論及此案，已原則通過紀律委員會所提調查報告，目前僅剩部分文字細節需再交由紀律委員會酌修，很快就會對外公布。最終懲處結果為蘇麗瓊無懲處、王榮璋「促其注意」、林郁容則應於監察院會以「口頭或書面道歉」。

民眾黨前主席柯文哲昨受訪放話監察院應該廢掉，民眾黨主席黃國昌則痛批監院是「官官相護廢物院」，撂話稱將其預算刪到一元不剩。

媒體去年報導，這場公務車爭議爆料，與黃國昌去年遭控指揮「狗仔集團」政治跟監案有關，目前該集團與「凱思國際」金流關係等疑點，已進司法調查程序。李俊俋當時也是遭跟拍對象之一，也因私用公務車辭職下台。

據悉，目前監院公務車除部分巡察等行程外，幾乎停用，監委即使自出油錢或具健康需求也不敢派車，以免又成為遭跟監或無的放矢的對象。

