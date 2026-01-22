為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    議員彰化選區 綠營26日初選民調

    2026/01/22 05:30 記者張聰秋／彰化報導

    民進黨彰化縣黨部本週啟動年底公職選舉提名作業，競爭最激烈的彰化選區（彰化、花壇、芬園），昨第二次協調仍未達共識，縣黨部宣布下週一（廿六日）晚間啟動初選民調。不過，七名參選人中有六人聯手連署，要求提名席次由原本的五席提高至六席，另有新人翁慧玟因姓名使用規定，無預警宣布退選，為選情再添變數。

    6爭5 翁慧玟退出

    彰化選區下屆縣議員應選十二席，民進黨原規劃提名五席，共七人登記參選，包括四名爭取連任的現任縣議員李成濟、莊陞漢、楊子賢、許雅琳，以及轉換跑道的彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明，另有前縣長翁金珠外甥女翁慧玟以新人之姿參選。

    除許雅琳之外，其餘六人連署要求增加提名席次，以助於整體選情與議會席次布局，但連署人之一的翁慧玟隨後宣布退選，原因是依黨內規定，改名未滿十二個月，民調僅能使用舊名，讓她難以接受；翁金珠則認為黨部處理不周，扼殺年輕人從政熱情。

    縣黨部主委楊富鈞表示，席次調整將交由執委會討論，民調時程不變。縣黨部強調，提名秉持公平公開公正原則，更名狀況特殊且是首遇，依黨規章「第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法」處理，絕無針對性，且已提醒就無疏失之虞。

