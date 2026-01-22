國民黨花蓮縣長初選大亂鬥》縣黨部突襲民調 游淑貞勝出 葉耀輝大反彈

爭取國民黨花蓮縣長初選提名的何啟聖（中）昨拜會前花蓮市長葉耀輝（左），對國民黨花蓮縣黨部技術性擋掉他參與民調資格表達不滿，葉則不滿自己被當墊腳石，痛批黨內初選流程有問題。（記者花孟璟攝）

國民黨花蓮縣長初選大亂鬥，國民黨花蓮縣黨部八日開會決議要推全民調，昨卻突然發布內參民調，指吉安鄉長游淑貞支持度大勝前花蓮市長葉耀輝四十個百分點，將建議黨中央提名；同樣爭取提名的孫文學校總校長辦公室主任何啟聖昨到花蓮拜會有意參選的縣議長張峻、葉耀輝及縣議員魏嘉賢，對國民黨花蓮縣黨部技術性擋掉他參與民調資格表達不滿，葉則不滿自己被當墊腳石，痛批黨內初選流程有問題。

葉耀輝怒批：被當墊腳石

何啟聖昨天由孫文學校總校長張亞中陪同，到花蓮縣議會拜會張峻，兩人首度同框。張峻說，花蓮的問題是長期以來完全沒有改變，藉著何啟聖出來參選，可以讓外界看到國民黨花蓮縣黨部在初選制度上不夠公開的問題。

何啟聖：改革應落實到初選 轟國民黨坐視傅氏王朝

何啟聖說，花蓮經過廿三年傅氏王朝上下其手，民主笑話「黨內無人置一詞」實在荒謬，背後誰在操作很明顯，國民黨地方黨部甚至提前民調，將資格關門，讓他還來不及遷戶口，他為此要向黨主席鄭麗文喊話，既然銳意改革，也必須落實到黨內初選機制。

何啟聖昨下午才與葉耀輝會面談合作，國民黨花蓮縣黨部傍晚就對外發布「內參民調」，指游淑貞支持度五十一．九％、葉耀輝十一．八％，游在各鄉鎮全面領先葉，提名過程依黨內規定辦理，將建請黨中央提名或徵召游淑貞參選花蓮縣長。

葉耀輝痛批，花蓮縣黨部委員會八日決議全民調，至少要有三家民調公司參與，但最後卻只有艾普羅民調一家，十五日至十七日辦理民調「偷偷摸摸」，事前完全未對外公布時間，公布民調結果時卻改口是「內參民調」，對他造成很大的傷害，把他當成墊腳石。

葉耀輝認為，縣黨部應公開辦理初選，去年縣黨部主委盧新榮告訴他今年五月黨內初選，他也要求至少要上三次電視辯論政見，但是「游淑貞不願意」，這次突襲式民調，讓他在沒有完整向選民陳述參選政見前就被刷掉，無法讓人心服口服，前天參加前中廣董事長趙少康新書發表時也當面向鄭麗文主席反映。

對於葉耀輝指游淑貞害怕辯論，游強調，她可以辯論，但黨的提名辦法並沒有要求電視辯論，且初選拖到五月會延宕衝刺打拚的時間，希望中央黨部盡快確定縣長選舉提名人選。

