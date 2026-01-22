藍推「憲法判決可公投」 學者：違憲

民進黨立法院黨團、台灣經濟民主連合昨日舉辦「公投複決憲法法庭判決，是人民作主，還是毀憲亂政？」 公聽會，邀請民間司法改革基金會政策部主任呂政諺（前排左起）、東吳大學法律學院特聘教授張嘉尹、退休大法官黃虹霞、台灣大學法律學院副教授林春元、民間司法改革基金會常務執行委員林柏辰出席。（記者塗建榮攝）

國民黨立法院黨團不滿憲法法庭做出的死刑釋憲案及憲訴法判決，上月提出「公投法修正草案」並逕付二讀，將憲法法庭判決列為公投項目。前大法官黃虹霞昨說，立法院不可以因為不喜歡某個判決，就透過立法授權人民將判決宣告無效，若讓她再做一次判決，她會宣告違憲。學者張嘉尹說，草案逾越了憲法許可的公民複決及立法權的界限，毫無疑義屬於違憲的立法。

任何機關不應、不可宣告憲判無效

國民黨團提出的公投法草案增列，「憲法法庭就總統、副總統彈劾案件外所為裁判主文全部或一部之複決」的公投事項，並主張公投案通過者，各該選舉委員會應於投票完畢七日內公告公投結果，依下列方式處理，增列「憲法法庭裁判於公告之日算至第三日起，失其效力。被宣告違憲之法律，恢復其效力。」

民進黨立法院黨團、台灣經濟民主連合昨在立法院舉辦「公投複決憲法法庭判決，是人民作主，還是毀憲亂政？」公聽會。黃虹霞指出，依據大法官釋字第一八五號、憲法第七十八條規定，「司法院有拘束全國各機關及人民之效力」，因此即使透過法律再交付人民複決，人民也同樣在憲法法庭判決拘束範圍內，不能以公投宣告憲法法庭判決「違憲」或「無效」。

黃虹霞表示，立法院不可以因為不喜歡某個判決，就透過立法授權人民將判決宣告無效，雖然她已不是大法官，若讓她再做判決必然宣告違憲。

黃強調，憲法法庭裁判在本質上就不是公投標的，也不屬於公投法應適用的範圍，希望司法堅守崗位，冷靜且堅定地守住憲法與人民，「憲法到底怎麼說，應該還是由憲法法庭說了算，任何機關都不應、也不可以宣告憲法裁判無效。」

創制複決 不可牴觸權力分立原則

東吳大學法學院特聘教授張嘉尹表示，根據憲法第一三六條，創制複決權的行使條件與方式必須「以法律定之」，這代表人民行使的公投權雖是神聖的參政權，但仍必須在憲政架構下運作，不可以無限上綱。除了重大政策公投外，創制複決在本質上屬於有限度的立法權，不僅受「公投法」限制，更不可牴觸憲法與權力分立原則。

台灣大學法律學院副教授林春元以「棒球賽」為喻，他說，若裁判判決後，球迷與球員都不滿意而訴諸投票，這看似符合「球迷與球員才是主體」的想像，但最終比的將不再是球賽本身，而是「誰比較會動員」；因此若以「民主」為名削弱憲法法庭的權威，不會帶來更好的民主，反而可能造成一連串憲政危機。

