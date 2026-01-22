黃國昌被告涉犯國安法 北檢分案

民眾黨立委黃國昌攜出機密資料被告發違反國安法及刑法洩密罪嫌，北檢昨已完成分案指派主任檢察官張靜薰負責偵辦。（記者塗建榮攝）

立院外交及國防委員會十九日召開秘密會議，邀請國防部針對新台幣一．二五兆元軍購特別條例進行機密專報，民眾黨立委黃國昌離開會議室時，竟將機密資料帶出，黃事後解釋，發現誤帶資料後就繳回，前後不到卅秒；不過，民進黨北市議員參選人張銘祐偕同律師詹晉鑒，廿日赴台北地檢署告發黃國昌違反國家安全法及刑法洩密罪嫌，北檢昨已完成分案指派主任檢察官張靜薰負責偵辦。

舉酒駕為例 律師：無「30秒免責條款」

詹晉鑒昨於臉書發文表示，立院議事規則明文規定，秘密會議之紀錄及決議，立法委員、列席人員及立院員工，不得以任何方式對外洩漏，而刑法「洩漏或交付國防秘密」，不以實際交付完成為必要要件，「故意或過失」皆可成立犯罪。

詹晉鑒指出，法律對國防機密的保護是絕對責任，身為立委帶走軍購機密資料，只要這份文件離開規定的區域，國安風險就已產生，並沒有「不小心」就可無罪的規定，且法律責任的判斷不在「時間長短」，從來沒有「卅秒免責條款」，難道「酒駕被逮，宣稱只開卅秒，就不算公共危險？」

