為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌被告涉犯國安法 北檢分案

    2026/01/22 05:30 記者王定傳／台北報導
    民眾黨立委黃國昌攜出機密資料被告發違反國安法及刑法洩密罪嫌，北檢昨已完成分案指派主任檢察官張靜薰負責偵辦。（記者塗建榮攝）

    民眾黨立委黃國昌攜出機密資料被告發違反國安法及刑法洩密罪嫌，北檢昨已完成分案指派主任檢察官張靜薰負責偵辦。（記者塗建榮攝）

    立院外交及國防委員會十九日召開秘密會議，邀請國防部針對新台幣一．二五兆元軍購特別條例進行機密專報，民眾黨立委黃國昌離開會議室時，竟將機密資料帶出，黃事後解釋，發現誤帶資料後就繳回，前後不到卅秒；不過，民進黨北市議員參選人張銘祐偕同律師詹晉鑒，廿日赴台北地檢署告發黃國昌違反國家安全法及刑法洩密罪嫌，北檢昨已完成分案指派主任檢察官張靜薰負責偵辦。

    舉酒駕為例 律師：無「30秒免責條款」

    詹晉鑒昨於臉書發文表示，立院議事規則明文規定，秘密會議之紀錄及決議，立法委員、列席人員及立院員工，不得以任何方式對外洩漏，而刑法「洩漏或交付國防秘密」，不以實際交付完成為必要要件，「故意或過失」皆可成立犯罪。

    詹晉鑒指出，法律對國防機密的保護是絕對責任，身為立委帶走軍購機密資料，只要這份文件離開規定的區域，國安風險就已產生，並沒有「不小心」就可無罪的規定，且法律責任的判斷不在「時間長短」，從來沒有「卅秒免責條款」，難道「酒駕被逮，宣稱只開卅秒，就不算公共危險？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播