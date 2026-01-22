賴清德不列席彈劾案審查會 前大法官黃虹霞：國會無權要求總統出席

賴清德總統不列席立法院彈劾案審查會，前大法官黃虹霞昨表示贊同，強調國會沒有要求總統出席的權力。（記者塗建榮攝）

立法院昨起連兩天召開全院委員會審查總統賴清德彈劾案，邀請總統列席說明，賴總統以「立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務」為由，不列席彈劾案審查會。前大法官黃虹霞昨對此表示贊同，強調立法院沒有要求總統出席的權力；學者張嘉尹表示，依據憲法增修條文規定，只有行政院對立法院負責，批評藍白為了增加聲量打假球。

對於總統不列席彈劾案審查會，黃虹霞昨接受本報訪問時表示贊同；她說，根據憲法，立法院沒有要求總統一定行為或不行為的權利，憲法上既然是如此，而台灣是偏向內閣制國家，要對立法院負責的是行政院，「立法院沒有權利要求總統，總統不出席是對的。」

張嘉尹：依憲法增修條文

只有行政院對立法院負責

東吳大學法律學院特聘教授張嘉尹受訪指出，立法院前年通過的「立法院職權行使法」，曾規範總統到立法院做國情報告，但在一一三年憲判字第九號中被宣告違憲；該判決也提到，即使這樣規定，總統也沒有憲法上的義務，因此真正要對立法院負責的，是憲法增修條文第三條第二項規定的行政院。

張嘉尹說明，憲法的架構很清楚，台灣在一九九七年修憲後，是半總統制，真正的國家元首是總統；而在半總統制國家中幾乎都有總理、行政院長對國會負責，這是最基本的憲政架構，「因此完全沒有總統要對立法院負責的憲法因素，從來不存在。」

張嘉尹說，若從民主正當性角度來看，個別的立法委員只是選區選出來的民意代表，而總統是全國選出來的，總統有總統直選的民主正當性，總統民主正當性比個別立法委員還更強。他強調，罷免是政治上的責任，彈劾是法律上的責任，藍白現在提案彈劾賴總統的理由，完全找不到正當性，這就是為了增加聲量打假球。

