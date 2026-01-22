為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    眾院撥款委員會同意川普要求 美撥364億元 挺台強化防衛

    2026/01/22 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    美國聯邦眾議院撥款委員會十九日公布國防撥款法案，將撥款364億元，挺台強化防衛。（彭博資料照）

    美國聯邦眾議院撥款委員會十九日公布跨黨派、跨院協商後的折衷版國防撥款法案，金額達八三九二億美元，其中包括撥款十億美元（約三一六億台幣）強化台灣安全合作；另編列一．五億美元（約四十八億台幣），用於替換提供給台灣的國防物資。

    正式編列預算 供行政部門實際運用

    美國國會參、眾兩院去年底通過年度「國防授權法案」（NDAA），同意為「台灣安全合作倡議」（TSCI）提供十億美元的授權額度，十九日公布的撥款法案則是正式編列預算，讓行政部門得以實際運用這筆經費。

    眾院撥款委員會發表聲明指出，法案依總統提出的預算請求，撥款十億美元用於TSCI，另撥款一．五億美元用於替換提供給台灣的國防物資及相關費用的補償。

    撥款委員會的法案文本指出，「跨軍種運作與維持」項下撥付給美國國防安全合作署（DSCA）的款項中，應撥出十億美元用於TSCI，動用期限至二〇二七年九月卅日止。

    DSCA對TSCI的定義為：為使台灣維持足夠的自我防衛能力，可透過強化台灣軍隊、中央政府安全部隊及中央政府安全機構的能力，以抵禦脅迫與侵略；或提升台灣中央政府民事機關能力，以對前述部隊進行監督與支援。

    根據法案，這筆資金由戰爭部長（國防部長）在與國務卿協調後，用於向台灣提供協助，包括新購國防裝備、服務，及軍事教育與訓練。戰爭部長應每季就這筆資金的使用情形與狀態，向國會國防相關委員會提交報告。

