    首頁 > 政治

    想想論壇中國觀測報告》中國衰退難救 恐現新階級戰爭

    2026/01/22 05:30 記者蘇永耀／台北報導
    學者指出，中國經濟持續低迷，改革開放以來的社會契約瓦解，人民要求公益的抗爭行動不斷增加，將產生所謂「新階級戰爭」。（美聯社檔案照）

    前總統蔡英文所創的「想想論壇」，明將首推年度「中國觀測報告」，從經濟、金融、財政、社會及政治等五大面向，審視中國情勢。報告預測，中國仍繼續專注在支持高科技產業發展，內需市場短期難見起色，過剩產能只能持續用「內捲」方式削價競爭、拚出口，「中國衝擊二．〇」使中國與各國貿易關係更加緊張。此外，中國經濟持續低迷，改革開放以來的社會契約瓦解，人民要求公益的抗爭行動不斷增加，將產生所謂「新階級戰爭」。

    中共統治階層已現史達林式清洗

    在政治方面，報告預測，中共統治階層已出現越集權越不安的「史達林式清洗」，衝擊國家治理能力。此外，大規模清洗也代表黨政軍要職遺留空缺，需由經驗歷練仍然不足的官員接手，可能造成各領域、各層級的決策風險升高，治理效能卻下降的情況。

    「想想論壇」創設至今首度發布近七十頁「中國觀測報告」，由學者陶儀芬擔任主持人，過去一年陸續邀請在中國領域的國內外學者專家前來討論。

    針對中國經濟，報告指出，經濟學界普遍認定中國經濟衰退已是結構性而非週期性的。至於攸關政權的社會情勢，報告認為，一般人民收入增長趨緩而兩極分化，失業率升高，債務負擔壓力沉重，人民對經濟前景信心下滑，社會不滿情緒升高。人民與中共以接受集權來換取生活改善的社會契約已經瓦解，甚至有主張已出現「新階級戰爭」。

