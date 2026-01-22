藍營中市長姊弟爭》支持者網路開戰 江啟臣籲理性 楊瓊瓔稱感情好

針對支持者和立委楊瓊瓔支持者網路互摃，江啟臣呼籲大家理性。（記者歐素美攝）

國民黨台中市長提名人選遲遲未定，立委楊瓊瓔、江啟臣「姊弟爭」協調破局，雙方支持者按不住已在網路開戰。江昨呼籲大家理性，不要互相攻擊；楊瓊瓔也強調，「我們姊弟原本就很好」，兩人都會好好爭取台中最大的勝利。

近日傳出綠營內參民調，民進黨台中市長提名人何欣純與江啟臣差距縮小到個位數，何若與楊瓊瓔對比，兩人差距更落在誤差範圍內。楊昨受訪表示，任何民調都值得參考與尊重；對於何時再與江啟臣再協調，楊表示，就等黨中央通知，一定全力配合；初選的形式也依照黨中央的提名機制。

針對楊、江雙方支持者在網路互槓，江啟臣受訪表示，大家可以自由發言，不要互相攻擊，民主需要相互尊重，希望大家秉持理性態度，為社會和諧與國家穩定發展努力。

楊瓊瓔、江啟臣昨天分別走訪市場，楊有台中果菜運銷公司董事長林國永、台中市青果商業同業公會理事長王耀寬等十多名市場代表陪同市場掃街；江則由黨籍議員張瀞分陪同下到豐原市場拜票。

鄭麗文：各陣營應君子之爭

對於藍營直轄市、縣市長選舉提名協調最近在台中市、新竹縣出現僵持不下的現象，國民黨主席鄭麗文昨主持中常會時，除了詳細說明提名協調與初選等遊戲規則，並呼籲黨內以平常心看待競爭，各陣營也要君子之爭，她並提醒大家不要忘記，真正的對手與敵人是誰。

近日傳出綠營內參民調她與江啟臣兩人，皆與何欣純差距縮小，楊瓊瓔今天表示，他與江有什麼之爭，任何民調都值得參考。（記者蔡淑媛攝）

