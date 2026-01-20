藍白多項爭議修法 受害機關已聲請釋憲

（資料照）

藍白立委聯手通過諸多違憲疑慮法案，回顧本屆立法院，累計有「立法院職權行使法」、「刑法」、「選罷法」、「憲訴法」、「財劃法」、「軍人待遇條例」、「警察人事條例」、「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」等多項修正案及一一四年度中央政府總預算案，已被行政院等機關聲請釋憲。其中，國會擴權修法和「憲訴法」，大法官已宣告違憲。

國會擴權修法、憲訴法 已宣告違憲

立法院去年十二月強行三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至二〇二四年，將使退撫基金提前用罄，政府須多撥補六九七〇億元。行政院與考試院分別於去年十二月及今年一月前往憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，立法院民進黨團昨日也前往司法院遞狀聲請釋憲。

另外，國民黨為反制大罷免，二〇二四年十二月強行通過「公職人員選舉罷免法」提高罷免門檻，新增罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；民進黨立法院黨團認有違憲之虞，去年二月遞狀聲請釋憲。

針對一一四年度中央政府總預算案，監察院預算編列的業務費遭立法院大幅刪減九十六％，監院去年三月聲請釋憲；立法院民進黨團五月跟進，對總預算案聲請釋憲。

二〇二五年五月，對於藍白聯手通過的「財政收支劃分法修正案」及一一四年度總預算案，行政院認為在預算審議及立法程序有重大明顯瑕疵，當日向憲法法庭聲請釋憲。

「軍人待遇條例」、「警察人事條例」部分，行政院質疑兩項修正案違反憲法權力分立跟責任政治，乃立法院逕自增加政府預算支出，已於去年八月聲請釋憲。

「憲法訴訟法修正案」二〇二四年十二月三讀通過後，立院民進黨團去年一月聲請釋憲，憲法法庭於去年十二月判決牴觸憲法，應自判決公告之日起失效。

此外，國民黨與民眾黨前年五月通過涉國會擴權的「立法院職權行使法」、「刑法」，新增立法院有調查、處罰人民權力、藐視國會罪等條文，被總統府、行政院、監察院分別向憲法法庭聲請釋憲；二〇二五年十月，大法官判決多數爭議條文違憲。

