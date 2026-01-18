《基市議員選舉》童子瑋轉戰市長 謝國樑子弟兵披白營戰袍

歷屆基隆市議員應、當選席次

二〇二六年基隆市議員選舉，國民兩黨近期展開提名作業，民進黨籍議長童子瑋轉戰市長，加上仁愛區盛傳可能減一席，選情添變數；中正區與信義區都有市長謝國樑的子弟兵參選，高掛民眾黨旗幟，象徵藍白合，但也可能形成泛藍搶票局面。

中正區現任藍綠各半 各具實力

中正區現任四席議員藍綠各半，分別為國民黨籍的藍敏煌、退出國民黨的「討打姐」呂美玲、民進黨籍的張顥瀚與許睿慈，四人均具地方實力，但張顥瀚涉及助理費官司尚未定讞，能否解套參選影響綠營提名。

地方仕紳張文彬也跑得很勤，市府前副發言人曾冠誠將掛民眾黨旗幟參選，最近又傳出曾冠誠參選有變數，但確定的是謝國樑一定會派子弟兵代表民眾黨參選。

信義區藍綠各2席 藍拚第3席

信義區現任議員也藍綠各半，有民進黨的陳軍佐、陳宜，藍營的韓世昱及何淑萍。信義區是文教區，藍營較占優勢，韓世昱二〇二二年以八千多票當選，是全市最高票。藍營認為，韓世昱若能釋出選票給同陣營，藍軍有望搶下三席，原立委林沛祥助理、國民黨市黨部發言人黃申棟將改掛民眾黨旗幟參選，而上次已參選的民眾黨員李嘉濠將以無黨籍身分參選。

仁愛區人口減恐少1席 變數多

仁愛區現任議員有民進黨籍童子瑋、鄭文婷、國民黨籍曾紀嚴及退出國民黨的張芳麗，今年的選情詭譎多變，一來因仁愛區人口數下滑，去年底只剩三萬九千多人，比暖暖區只多一千多人，因此傳出仁愛區可能減少一席。

童換跑道 綠將提名1位新人

而童轉戰市長這一席則是各方爭搶，曾連任六屆的前市議員莊榮欽也要捲土重來；昔日力挺鴻海集團創辦人郭台銘參選的東岸銅陵關聖帝君廟負責人林華生，曾參選仁愛區議員以些微票數落敗，今年將由女兒林杏潔投入選戰，民進黨也會再提名一名新人競爭，選情激烈。

基隆市議長童子瑋轉戰下屆基隆市長，仁愛區因人口下滑，恐減一席，選情添變數。（記者盧賢秀攝）

