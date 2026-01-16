黃國昌反對政院版國防特別條例 美國務院：強烈挺台增軍費

藍白立委阻擋國防特別條例，國防部副部長徐斯儉（右二）強調，1.25兆預算，3千億是「在台生製」，其餘都是向外採購。（記者陳鈺馥攝）

民眾黨主席黃國昌快閃訪問華府返台後表示，反對政院版國防特別條例的決心更加強烈，並將自提版本。根據中央社報導，美國國務院對此指出，強力支持台灣分擔國防責任的努力，也歡迎台灣於二〇三〇年將國防支出占比提高到GDP的五％。

黃稱國防部報告後 將自提版本

黃國昌十二日率團訪美，聲稱與美國行政部門就軍事預算、關稅等議題交流，返台召開記者會表示，他反對一．二五兆元政院版國防特別條例的決心更強烈，並指待國防部在秘密會議報告特別預算涵蓋範圍與項目後，民眾黨團將自提國防特別條例草案。立法院外交及國防委員會下週一將召開秘密會議，邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」。

中央社報導，對於一．二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」至今無法付委。美國國務院發言人表示，美國強力支持台灣分擔國防責任的努力，包括透過改革和增加國防支出來強化防禦及嚇阻能力。

美方：歡迎台灣提高國防支出

國務院發言人表示，他們歡迎賴清德總統宣布台灣計劃在今年將國防支出占的國內生產毛額（GDP）比重提高至三％以上，並在二〇三〇年提高到GDP的五％。

AIT發言人前天也重申，美國強力支持台灣就強化防衛能力與嚇阻力的努力，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，這與「台灣關係法」及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

