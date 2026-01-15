創造史上首例不執行立院通過法律 國民黨團批賴：與尹錫悅如出一轍

立法院昨起一連兩天召開全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會。（記者田裕華攝）

立法院昨起一連兩天召開全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會，國民黨團書記長羅智強表示，執政黨卡預算、不做正事，正是彈劾賴清德總統的原因之一。賴創造史上首例的不副署、不公布、不執行立法院的法律，與近期遭南韓求處死刑的前總統尹錫悅的行為如出一轍。

羅智強指出，立法院三讀通過的軍人加薪、警消退休保障、公教年金停砍及財政收支劃分法該有的財政分配等法律，行政院都不納入預算，而是編列「非法預算」，造成總預算案無法審查，究其原因、追其責任，罪魁禍首就是彈劾公聽會的主角賴總統。

林德福：賴亂政五部曲 帶頭違法

國民黨立委林德福表示，賴總統有亂政五部曲，包括濫用覆議權、濫用釋憲、大法官缺額、發動大罷免、終極違憲沒收法律。彈劾是因為賴才是一切的幕後主導者，帶頭違法，受害的是全體國民。

民眾黨立委劉書彬也說，賴去年發動大罷免對抗國會，用團結十講撕裂社會，行政院八次提出覆議案均遭立法院否決，之後竟拒絕副署與公布法律，實質架空立法權，形同走向行政獨裁。

此外，國民黨主席鄭麗文昨主持中常會發表談話時，將賴清德與最近被南韓檢方依內亂罪求處死刑的尹錫悅做對比，強調賴清德與尹錫悅都指控在野黨擋預算、癱瘓政府，她呼籲大家要警惕賴可能鋌而走險，複製尹錫悅的路線。面對如此「不負責任、沒有良心的領導人」，所有信仰中華民國憲法價值的公民，都要與國民黨站在一起，防止賴清德可能走偏鋒，推出會犧牲大家安全、性命與國家未來的任何危險作法。

