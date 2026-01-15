民進黨嘉縣長初選 蔡易餘勝出

民進黨嘉義縣長初選昨揭曉，立委蔡易餘（中）出線，蔡感謝竹崎鄉長曾亮哲（右）、水上鄉長林緗亭（左）輔選。（記者王善嬿攝）

接棒翁章梁參選 蔡：未來不會被任何人左右

民進黨昨天公布二〇二六年嘉義縣長初選民調，立委蔡易餘以超過廿六個百分點的差距，擊敗嘉義縣議員黃榮利。民進預計廿一日中執會通過提名名單，由蔡易餘接棒現任縣長翁章梁參選。蔡表示，將參考黃榮利提出的政見，並效仿翁章梁的政治高度，充分展現不會被任何人左右的縣政領導風格。

蔡大勝藍營王育敏50個百分點

民進黨嘉義縣長初選民調於十三日晚間六時至十時三十分執行，由三家民調公司同步進行室內電話調查，共達成一二〇〇份有效樣本。民進黨中央黨部昨天上午邀集各陣營參與民調開封，揭曉最終結果。

根據民進黨公布的對比式民調成績，設定對手為國民黨立委王育敏，蔡易餘對上王是六十四．八一三五％對十四．二三三八％，黃榮利對王則是三十八．一九四九％對十六．三一七五％。

落敗的黃榮利說，這是一場艱困選戰，為全力投入選戰，賣出三分多地家產作為參選經費，「這不是炫耀，而是一種決心，寧願自己少一點擁有，讓嘉義鄉親多一些社會福利。」

蔡易餘現年四十四歲，出生於嘉義縣布袋鎮，自台大法律系財經法學組畢業，應屆考取律師後執業，其父為前立委蔡啟芳，祖父蔡長銘與曾祖父蔡仁皆曾任嘉義縣議員。蔡易餘二〇一〇年曾參加民進黨台北市議員初選，以〇．〇二％之差惜敗；二〇一二年轉戰嘉義縣海線立委落敗；二〇一六年捲土重來後蟬聯三屆立委至今，更曾擔任黨團書記長。

此次初選，蔡易餘獲翁章梁、縣議長張明達、前立委陳明文等黨內要角及大多數綠營黨公職相挺。地方人士分析，蔡易餘蔡領軍嘉義隊打「團體戰」，有英系立委助陣奧援，黃榮利的助選團以親近人士為班底，雖有部分藍營人士表態支持，但雙方宛如小蝦米對上大鯨魚的對決；黃在文宣表示總統賴清德二〇二三年囑咐備戰縣長選舉一事，遭賴澄清並無此事，也意外成為選戰話題焦點。

藍營嘉縣長人選 「適合的不只兩位」

民進黨嘉義縣長初選結果已出爐，國民黨人選仍未確定。國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華昨日表示，嘉義縣是國民黨的艱困選區，立委王育敏擔任嘉義縣黨部主委，與基層聯結很好，但王表達成功不必在她，希望以在野合作方式推出人選，目前適合的人選不只兩位，仍在持續溝通接觸中。

綠營南市長「妃憲內戰」勝負 今分曉

民進黨繼完成高雄市長及嘉義縣長初選後，昨晚壓軸執行民調的選區為台南市，由立委陳亭妃、林俊憲對決，民調結果最快今天上午分曉。

