本報專訪》黃文啓：台灣戰時恐遭封鎖 國防自主至關重要

國防部一‧二五兆特別預算中列出「七大戰備升級目標」，強調國防自主與在地量能。國防部戰規司長黃文啓中將接受本報專訪表示，台灣是島嶼國家，戰時極可能面臨封鎖，因此「在地生產」需求強烈；此次特別預算中的無人機系統，將是軍方打造「非紅供應鏈」的重點項目。

國造裝備 盼本土廠商投入生產

針對軍購與國造之間評估標準，黃文啓說明，優先順序評估首重「必要性」，若項目迫切、重要且能快速取得，即列為優先。他強調，考量台灣特殊的島嶼地理環境，任何能以國防自主獲得的裝備，都會盡可能採取國造；僅有在關鍵技術無法突破、耗時過長或不符成本效益時，才會檢討對外軍購或商購。

黃文啓說，此次無人系統將是打造「非紅供應鏈」的一大重點。此外，在「在地量能」部分，軍備局已規劃大幅提升各項武器彈藥產能，透過完整規劃扶植在地產業。且國防自主的目標已不侷限於中科院或軍備局的產能，更希望結合國內先進精密的科技產業及強大的生產能量，投入國防武器生產，協助國軍快速達成戰力提升目標。

M109A7數量 美評估產能敲定

另針對美國國防安全合作局（DSCA）日前發布總額約一百一十一億美元的對台軍售案，其中包括國軍爭取已久的M109A7自走砲及海馬士多管火箭系統（HIMARS）增購案，外界關心M109A7採購數量較先前需求為少，黃文啓說，這是在特別預算八年期程內，美方評估產能後所能給出的「最保險預估」數量。

黃文啓說明，台美針對防衛嚇阻戰力的討論是長期工作，雙方會針對敵情變化評估所需武器。此次特別針對「獲得期程」與「數量」深入討論，考量全球供應鏈與他國同時採購狀況，廠商能否在台灣希望時間內產製成為關鍵。

他坦言，M109A7目前獲配數量與我方需求確實「仍有落差」，但此為美方目前最保險的預估，以確保能在特別預算時間內交貨；至於海馬士系統，先前購買的廿九套已在加速產製並提前交運，此次將透過特別預算盡速投資，加大採購數量。

黃文啓強調，這是陸軍火力系統全面轉型的第一步，未來針對後備戰力提升，包括強化新建後備單位的自走火力、迫砲火力，並持續與美方討論，依敵情變化適時調整籌購對象。

