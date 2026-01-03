為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中共圍台軍演 加劇緊張局勢 美促中國停止威脅台灣

    2026/01/03 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    中國解放軍近日在台灣周圍進行實彈演習，美國國務院稱此舉「不必要地加劇緊張局勢」，敦促北京停止對台灣軍事施壓。圖為共軍東部戰區實彈射擊畫面。（路透）

    針對中國人民解放軍近日在台灣周圍進行實彈演習，美國國務院一日在聲明中稱此舉「不必要地加劇緊張局勢」，敦促北京保持克制，停止繼續對台灣軍事施壓，轉而透過有意義的對話化解分歧。

    美國務院要北京克制 對話化解分歧

    支持台海和平 反對用武力改變現狀

    國務院副發言人皮戈特對共軍軍演表達關切，「中國針對台灣及區域其他國家的軍事活動和言論，不必要地加劇緊張局勢。我們敦促北京保持克制，停止對台灣施加軍事壓力，並改以進行有意義的對話」。皮戈特也重申，「美國支持台海和平穩定，反對任何片面改變現狀的行為，包括武力或脅迫手段」。

    在共軍演習期間被問到此事的美國總統川普，輕描淡寫地稱這是中國在該區域長期性的活動，且過去的規模還更大，「完全沒有什麼讓我擔心的」。不過，包括日本、歐盟、英國、法國、德國、澳洲和紐西蘭等，都批評北京展示武力的做法，而北京則猛烈反擊各國，堅稱台灣問題是「中國內政」。

    去年十月及四月，共軍在台灣周邊舉行演習時，美國務院皆在同一天發表聲明，抨擊北京的行動是「毫無根據的挑釁」和「破壞穩定的恐嚇手段」。去年五月，賴清德總統就任後不久，共軍同樣舉行演習，國務院也在演習結束的第二天就發表聲明，抨擊北京進行軍事挑釁。相較之下，美方對這次共軍演習的回應來得較晚。

    「彭博」指出，在經歷互加關稅、供應鏈日益緊張的一年後，美中關係在近幾個月因為期一年的貿易休戰協議而趨於穩定，川普正準備在四月訪問中國，而他對此次共軍演習的評論也表明，美國期盼維持這項協議。

