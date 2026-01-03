為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    挑戰苗栗縣長 陳品安：產業吸移居 可能鬆動藍營版塊

    2026/01/03 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗縣議員陳品安放棄連任議員，參選下屆縣長。（記者蔡政珉攝）

    下屆苗栗縣長選戰，民進黨徵召律師出身的縣議員陳品安挑戰實力雄厚的現任縣長鍾東錦，陳品安昨日接受廣播媒體專訪，談到苗栗選民結構的變化，她指出，竹南、頭份地區因科技產業吸引大量人口移入，人口佔全縣近四成，不少為中間選民，她認為可能鬆動被視為藍營鐵板的苗栗縣；另針對外界質疑其參選縣長目的為替之後立委選戰「熱身」，她強調，可爭取連任縣議員再投入立委選戰，參選縣長有自己的願景。

    陳品安分析，苗栗縣人口約五十三萬，其中竹南、頭份人口約二十萬，且持續正成長，由本屆縣長選舉、總統大選觀察，不少選民投給較滿意人選而非特定政黨，呈現中間選民對以往選舉結構的變化。

    面對地方傳言參選縣長是為了接替海線立委陳超明的「練兵之戰」，陳品安回應，一般政治人物會尋求連任縣議員再爭取參選立委更穩妥，她直接放棄爭取議員連任，承擔競選縣長的責任，向苗栗縣民表達決心。

    陳品安強調，回歸政治工作本質為照顧人民、傾聽人民的聲音。她認為，苗栗的資源雖然少，但並非歸零，可以大眾運輸如高鐵站或火車站透過放射狀發展大眾運輸。

    針對主持人周玉蔻提到知名度仍不足，陳品安說，她會走完苗栗縣十八鄉鎮市、兩百七十五個村里，用面對面的接觸，換取選民的信任並持續提升知名度。

