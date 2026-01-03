高雄、台南罕見8度低溫！鄭明典：中南部要特別注意

受首波強烈冷氣團影響，這兩天氣溫持續下滑，昨晚至今晨低溫不斷下探。（資料照）

受首波強烈冷氣團影響，這兩天氣溫持續下滑，昨晚至今晨低溫不斷下探，氣象署今晨持續對19縣市發布低溫特報，前氣象局局長鄭明典今晨更指出，在輻射冷卻影響下，包含高雄、台南都上榜平地低溫，下探到8度，另外嘉義、雲林更出現跌破8度的低溫。

氣象署今晨持續對19縣市發布低溫特報，其中新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣亮橘燈，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣亮黃燈，有10度以下氣溫發生的機率。

鄭明典昨深夜指出，全台平地氣溫普遍在12度以下，多數地方3日清晨前還會有更低的溫度！鄭明典表示，這樣的氣溫，北部人覺得冷，中南部可能感覺更冷，因為中南部平常氣溫較高，比較不習慣這樣的低溫，所以在提醒中南部要特別注意清晨的低溫！

至於花蓮以南的東部，附近海溫較高，加上風向和地形幾乎平行，氣溫相對較緩和，恆春受地形屏障，有落山風，但是東北風卻吹不到。

鄭明典在今晨5點41分也分享氣象署的溫度排行，並指「特別是輻射冷卻低溫！高雄、台南上榜，這應該是第一次！」而截至今晨6點15分，嘉義縣竹崎鄉、雲林縣古坑鄉、高雄市田寮區、台南市關廟區分別出現7.7、7.9、8.0、8.3度的低溫，至於連江的東引、馬祖更下探到6.6、6.8度。

