（台中）元旦海線登山 何欣純期許「市長換欣」

台中市府元旦舉辦升旗，盧秀燕上台致詞，江啟臣與楊瓊瓔分站兩旁。（記者廖耀東攝）

參加升旗 江啟臣︰新局啟程 楊瓊瓔︰服務的手伸得更廣

二〇二六年到來，年底將有九合一選舉，新年元旦首日，民進黨台中市長參選人、台中市立委何欣純從台中海線出發，前往清水區登上鰲峰山觀景台，期許「市長換欣，台中大興」；國民黨有意角逐台中市長的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔則雙雙參加台中市政府元旦升旗，江啟臣期望台中「新局啟程」，楊瓊瓔希望自己服務的手伸得更廣。

年底選市長 熱門參選人新年許願

台中市長盧秀燕兩任市長任期倒數計時，今年是她執政最後一年，外界對她下一步有諸多想像，不少藍營人士也期待她更上層樓代表國民黨挑戰二〇二八年總統大位，盧秀燕遲未鬆口，昨日新年元旦，盧秀燕任內最後一次主持元旦升旗典禮，她在致詞時即開門見山先向在場近三萬早起民眾承諾，她答應過市民，她擔任市長到最後一秒鐘都會全力以赴，絕不懈怠，她一定會好好執政，建設台中，照顧好市民家人。

盧秀燕︰當市長全力以赴到最後一秒

何欣純昨日到鰲峰山外，也參加清水千人健行活動，後又前往清水紫雲巖參香祈福，她說，台中升格已十五年，她是清水媳婦，對台中市升格前後對照感受特別深刻，台中在無論交通便利性、觀光廊帶規劃、產業促進、街區繁榮、還是文教資源的配置，都有很大的建設空間，她特別選定在新年第一天從海線出發，登上鰲峰山、陪市民健行，宣誓她將規劃打造山、海、屯、市「區域均衡」的美麗大台中。

何欣純說，未來她更會繼續努力踏遍大台中、「欣旺台中」，期許新的一年有「欣開始」，她也許下新年願望、台中更好、「欣欣向榮」、「市長換欣，台中大興」。

至於江啟臣與楊瓊瓔昨日也早起參加台中市府元旦升旗，盧秀燕在台上致詞與接受媒體聯訪時，兩人各一左一右站在盧秀燕身旁，互動引關注，江啟臣則期許台中「新局啟程」，楊瓊瓔希望自己服務的手伸得更廣。

何欣純元旦到清水參加千人健行，並登上鰲峰山觀景台，期許「市長換欣，台中大興」。（記者張軒哲攝）

