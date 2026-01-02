為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新版財劃法 黃偉哲：對台南影響近30億

    2026/01/02 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲（中）昨日偕同市府團隊、議會及各機關代表出席元旦升旗典禮。（記者洪瑞琴攝）

    補助變少、變慢 中央總預算延宕 勢必減緩地方各項建設

    台南市依修正的《地方制度法》，可增加第三位副市長，但新版《財政收支劃分法》爭議持續延燒，中央補助減少又遲到，讓地方政府憂心工程延宕與財政壓力，台南市長黃偉哲昨天出席元旦升旗典禮，直言外界與其關心第三位副市長人選，財劃法與中央總預算延宕對地方的衝擊更為迫切。

    黃偉哲指出，中央補助「不只變少，還變慢」，對地方施政與市民生活造成實質壓力。他強調，「第三副市長只是一個人」，但財劃法導致中央補助減少，對台南影響金額高達近卅億元，兩者在層級與衝擊程度上完全不同。儘管財劃法是否合憲仍有爭議，但中央已實際減少對地方支出，形成既成事實；更令人憂心的是，今年中央政府總預算案至今在立法院尚未通過，即便後續過關，時間恐落在四、五月，部分預算甚至要拖到年中或下半年才能解凍，勢必延宕地方各項建設。

    水利工程 恐錯失防汛施工期

    黃偉哲舉水利工程為例，指出若預算能在去年底通過，工程可趁旱季提前施工，在雨季前完成工程關鍵節點，及早發揮防洪效能；若補助經費遲至七、八月才到位，不僅錯失防汛黃金期，也可能影響市民安全與災害防治。

    地方難如期推動年度計畫

    黃偉哲說，交通、教育與社福建設也將受拖累，例如學校校舍修繕、道路改善計畫與長照補助，都可能因中央補助延遲而延期，讓地方政府難以如期推動年度計畫。

    黃偉哲指出，財劃法與中央總預算卡關的後果，不只是金額縮水，更造成行政時程與工程時機的雙重壓力。他呼籲立法院正視地方政府實際困境，避免地方建設與市民服務因政治程序延誤而受損。

    至於第三位副市長人選，黃偉哲表示仍需再思考，並笑稱「一個人的力量有限」，直言當前台南面臨的真正挑戰，是財劃法修正與中央預算延宕對城市資源與整體建設的長期衝擊，而非人事安排。

    熱門推播