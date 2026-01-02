《林姿妙涉貪案讓公務員變保守》戰宜蘭縣長 林國漳允當縣府團隊靠山

宜蘭縣長林姿妙涉貪遭停職滿一年，全案進入二審，昨早出席元旦升旗典禮，被問及是否有信心如新竹市長高虹安二審判無罪，僅回「謝謝」。民進黨宜蘭縣長參選人林國漳接受媒體專訪時表示，林姿妙涉貪案讓公務員變保守，允諾會運用法律背景，當縣府團隊的靠山。

林國漳接受媒體人周玉蔻專訪，談到林姿妙涉貪案，他表示絕大多數公務員都是經過國家考試錄取的優秀人才，但在涉貪案陰影下，縣府內部氛圍產生微妙變化，讓第一線公務員在做決策時，變得保守、不敢負責，也怕會有圖利等問題。他說，很多公務員因怕被牽連，或是怕被指控圖利，原本一個月能完成的案件，往往要拖到三、四個月，嚴重影響行政效率，他身為律師，且長年擔任訴願、國賠及廉政委員會的委員，對行政體系運作與法律界線非常清楚，並專攻行政法，很清楚什麼事情能做、什麼事情不能答應的法律界線。

林國漳說，未來若當選宜蘭縣長，會做縣府團隊的靠山，讓公務員不用瞻前顧後，在決策時可以不用擔憂會有法律上的訴訟，至少知道什麼情形是「依法行政」。

談到宜蘭目前選情，林國漳也感謝民進黨內不分派系的全力支持，強調雖然黨內空前團結，但他參選出發點始終是「縣民優先」，未來執政將超越黨派立場，以全體宜蘭人福祉為第一優先，帶領宜蘭走出新局。

