基隆市政 童子瑋：看不到未來整體方向

基隆市政府昨天在基隆城際轉運站舉行元旦升旗，甫獲得民進黨提名參選基隆市長的基隆市議會議長童子瑋，首度正式以挑戰者身分與基隆市長謝國樑同台，兩人「先禮後兵」，在台下先禮貌性握手，致詞時言詞交鋒，童子瑋批評市政缺乏規劃與善待，看不到未來整體方向；謝國樑則說，基隆一點一滴在改變，帶來更多的產業和就業成果。

元旦升旗同台 市政交鋒

昨天的元旦升旗，是民進黨中執會通過由童子瑋參選基隆市長後，童子瑋首度與謝國樑同台；他以議長身分致詞，直指過去幾年，基隆市沒有被好好善待及規劃，看不到城市未來整體發展方向。他希望二〇二六年，他能讓年輕人可以相信未來，老年人可以安居樂業，一起努力讓基隆更進步、團結。

童子瑋受訪說，擔任議員七年來，勤走基層了解市民心聲，讓民眾了解他對「基隆進步」的願景跟理念，希望用最熱情的腳步、最熱忱的服務和最熱愛基隆的政見，融化鐵板（國民黨傳統支持者）。他也會提出和市府團隊不同方向的策略，讓選民做比較、相信能為基隆帶來進步跟新氣象。「勤走基層」加「市政對決」，就是他的王牌。

謝：基隆一點一滴在改變

謝國樑致詞則感謝市民的支持與鼓勵，表示未來一年將持續在市民安全、交通運輸與產業發展等面向努力，透過一點一滴的累積，讓市民感受到城市的改變與進步。

謝國樑受訪表示，把市政工作做好就是他最好的連任策略；至於藍白合作，他說，邱佩琳擔任副市長以來給他及市府非常大協助，未來仍是最好的副市長人選，「很可惜不能搭檔參選」，不過，會與邱佩琳共掛看板。

