中共軍演亂航班 天然氣船順利進港

中國解放軍東部戰區實施針對台灣的環島軍演，並於昨實施實彈射擊，臺北飛航情報區部分航路及空域因此受限，不過，桃園機場上午入出境航班仍正常起降。（記者朱沛雄攝）

中國解放軍實施環台軍演，昨天並展開實彈射擊，空中交通也受累。民航局統計，昨天國際線無航班取消，但空域協調作業倍增；國內線金門航線取消六十架次，馬祖航線取消十六架次。外界關切台灣能源安全，台電董事長曾文生強調，近期電力備轉容量率都有維持十％以上，且天然氣船都有順利進港，將持續關切軍演狀況、加強儲備。

中共昨進行實彈射擊，在台海周邊劃設臨時危險區，昨天上午八時至晚間六時禁止航空器進入。國際線方面，航管單位透過替代航路等方式引導航機飛行，航機需配合繞道飛航，或於外站地面等待起飛；國際線無航班取消，部分過境航班取消飛越。國內線方面，金門航線取消六十架次，馬祖航線取消十六架次，金門航線另有十四架次延誤，受影響旅客近六千人。

民航局表示，金門航線部分，已協調航空公司於演習結束後，增開加班機十架次。馬祖航線因演習結束已逾末班機時間，航空公司今天加開班機疏運旅客。

除了空中交通，外界也關切台灣的能源韌性問題。台電董事長曾文生說，昨天上午天然氣船都有順利進港，因應軍演相關狀況，能源的儲備工作都有在進行；台電補充，一艘是在台中接收站、一艘在高雄永安接收站靠卸。曾文生說，目前時序為冬天，因此備轉容量率都有超過十％，政府部門也都在密切觀察軍演後續的狀況，台電會繼續努力加強能源儲備工作。

台電發言人黃美蓮表示，燃煤的安全存量法定天數是三十天，台電通常會高於法定天數，最高可達四十五天；另與台灣中油緊密聯繫，確保能源儲備與電力供應。

