中國海警侵我水域 海巡一對一監控

中國對我實彈射擊軍演，國防部昨也舉行記者會說明，海巡署副署長謝慶欽公布海巡署驅逐中國海警船艦，以及國、共海軍船艦對峙畫面。（記者廖振輝攝）

中共廿九日起無預警對台發動「正義使命-二〇二五」軍演。海巡署副署長謝慶欽說明，昨日中共軍演共發射兩波火箭彈，目前海上船舶人員均安，對於違法進入我國水域的海警船，海巡署均採取「一對一方式併航監控」強勢驅離，所有航行我國周邊的國內外船舶均能安全通行，沒有受到騷擾威脅。

謝慶欽昨於「國軍針對中共實彈軍演應處作為」說明臨時記者會中表示，在中共軍演期間，我國岸際廿九日有四艘權宜輪，昨日增加到九艘，其中一艘正在航行中，另外八艘在台南、高雄泊區準備申請進港。

謝慶欽指出，九艘權宜輪都在海巡署列管黑名單中，海巡署將密切關注，目前沒有任何異常態樣，或是與軍演有任何關聯，海巡署持續監控中；目前八艘準備申請進港的權宜輪，會依照正常程序，由交通部航港局來為權責來核准進港。

海巡署昨也罕見發布火箭落點資訊，指出中國解放軍昨晨於平潭射擊PCH191火箭彈，海巡署與國防部運用聯合情監偵手段，上午九時掌握中國陸續發射七枚火箭彈，分別落在一號及二號禁航區，強調我海上人員船舶均安，無任何事故發生。

對於違法進入我國水域的海警船，謝慶欽表示，海巡署均採取一對一方式併航監控強勢驅離，「在中華民國的水域，只有海巡擁有執法權，絕不容許中國海警船僭越」。海巡署全程緊盯十一艘中國海警船跟四艘公務船動態，確保海警船無法騷擾國內外航行的船舶。

謝慶欽也說明，為了避免中國海警船誤判情勢，並破除中國海警的認知作戰，海巡艦艇在本次對應中國海警船時，特別增加一段中英文廣播，「台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突將會受到世界的制裁，海上穩定才能確保你們的國家發展，請為台海和平審慎行動」。

謝慶欽強調，違反國際規範，以軍事脅迫恫嚇周邊國家，不僅威脅台灣，更破壞印太區域的和平穩定；中國海警船侵擾我國限制水域，從其航行樣態分析，分明是常態騷擾，絕不是執法巡查，希望中國海警切勿一錯再錯。

