    聽取國防部報告 譴責中共公然挑釁 總統下達3指令：絕不退讓

    2025/12/31 05:30 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德昨透過視訊會議聽取國防部最新情勢報告，對相關單位下達「沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對」3項指令。（總統府提供）

    中國解放軍昨在台海周邊軍事演習與實彈射擊，賴清德總統透過視訊會議聽取國防部最新情勢報告，並對相關單位下達「沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對」三項指令，隨後透過臉書表示，中國以軍事威嚇破壞區域穩定，是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，「我要表達最嚴厲譴責」，並重申台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，「絕不退讓」！

    沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對

    重申我不升高衝突、不挑起爭端

    賴清德昨天兩度在臉書針對中國軍演發文。他上午表示，維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持，中共近期頻繁升高軍事壓力，絕非一個負責任大國應有的作為，同時呼籲國人軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量；賴下午進一步指出，他已透過視訊會議，聽取國防部對中國軍演的最新情勢報告，並要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對。

    賴清德表示，中國無視國際社會對和平的期待，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，這是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，「我要表達最嚴厲的譴責」。近期從日本周邊、南海到台灣，中國持續在第一島鏈進行各種灰色地帶侵擾與實質脅迫，這些非理性的挑釁行為，已嚴重威脅全球航空、海運貿易與區域和平。

    賴強調，「台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓」，國安團隊與國軍對於中國各項軍事動態與認知操作皆有充分掌握，並持續與民主夥伴及友盟國家保持密切交流與合作。

