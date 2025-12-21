藍委急赴中》綠：為「鄭習會」鋪路? 藍：關心台商有錯嗎

昨天傳出中共透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委翁曉玲（見圖）等人赴中，確保對台工作「沒有意外」。民進黨立委對此批評，此行是否為中國交付新任務、為「鄭習會」鋪路、或是國共合謀重要議案？（記者劉信德攝）

吳思瑤：涉中法案進入最後階段 藍委是去彙報？還是領賞？

昨天傳出中共透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委翁曉玲等人赴中，確保對台工作「沒有意外」。民進黨立委對此批評，此行是否為中國交付新任務、為「鄭習會」鋪路、或是國共合謀重要議案？延會裝認真，目的只為惡意杯葛民生預算與國防預算。

國民黨立委於敏感時機點啟程赴中，啟人疑竇。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪表示，國民黨立委在會期中、或是重要議案表決前夕飛往中國早有前例，立院才剛通過延會到一月底，藍白要藉此搞什麼？過去藍委赴中後，就在立院大亂特亂，早已不是新聞。

林楚茵批藍白延會 只為杯葛國防預算

吳進一步質疑，這是否要向中國輸誠，為國民黨主席鄭麗文和中國國家領導人習近平的會面鋪路？鄭習會的「三張門票」都與立院戰場息息相關，是否為讓鄭習會上路，國民黨立委先去探路？

吳思瑤續指，總統賴清德甫提出國防軍購預算、行政院會也剛送出國安法案，以及國民黨立委所提「國籍法」、「離島建設條例」、「衛星廣播電視法」中天條款等涉中爭議法案，都已進入最後關鍵階段，國民黨立委是去彙報？還是領賞？

民進黨團副幹事長沈伯洋回顧，國民黨立委此前多次阻擋「立委赴中報備」相關修法，就是因為不願事先被知道。去年國民黨立委集體赴中後，隨即推動「財劃法」及「憲法訴訟法」等議案，當時全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）還要求修正「反滲透法」。

沈評估，未來可觀察國民黨立委對於國防預算及法案的說法，以及有哪些法案又要逕付二讀，因為中國除重視阻擋國防預算外，也希望弱化台灣的國安法制。

民進黨立委林楚茵則批評，藍白才聯手延長開會到明年一月三十一日，結果隔天國民黨立委卻飛中國，放著總預算案不審查，阻擋國防預算不給付委赴中。在關鍵的時刻，藍白延會裝認真，目的只為惡意杯葛民生預算與國防預算。

陳玉珍反嗆捕風捉影 破壞團結

原有邀請黨內參加廈門活動的國民黨立委陳玉珍，最後未成行。她昨受訪特別澄清說，她一早就到澎湖拜訪朋友，而且就算有去廈門參加台商協會活動，也是非常正當，關心台商有什麼錯嗎？現在台澎金馬最不缺的就是捕風捉影、破壞團結，唯恐天下不亂。

