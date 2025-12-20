民團與跨黨派立委 倡議反跨境鎮壓》明居正：台灣表面安全 但中共已開始滲入

民進黨立委陳冠廷及民眾黨立委陳昭姿等人，19日出席「反跨境鎮壓倡議行動」記者會。（記者叢昌瑾攝）

民間團體與跨黨派立委昨在立法院召開記者會「反跨境鎮壓倡議行動記者會」，台大政治系名譽教授明居正說，中共長臂管轄、跨境鎮壓不僅針對少數敏感人士，台灣表面安全，但中共已經開始滲入，且台灣內部還有協力團體；他認為，唯有讓中國民主化、非共產化，台灣的民主才能真正守下去。

示警台灣內部有協力團體

民進黨立委陳冠廷表示，去年到今年有非常多案例，在中國受壓迫人士流亡海外後，仍受到中國國安機構的騷擾。中國今年更發布針對台灣政要、官員或議員的騷擾訊息，這些威脅除了恐嚇訊息、炸彈威脅，更進化到「冒名嫁禍」，利用低門檻的通訊管道冒用第三人的身份收集個資，等於是用極低的成本製造最大的恐懼，迫使公民進行「自我審查」，希望各界正視跨境鎮壓議題並尋求解方。

受邀出席的IPAC共同主席、民眾黨立委陳昭姿表示，中共長期對台灣的打壓是不爭事實，中共扭曲聯合國二七五八號決議文，現在甚至延伸到對個人的監控、恐嚇與跨境鎮壓。民眾黨立場非常清楚，中共沒有權利侵犯台灣人民。

明居正表示，中共長臂管轄、跨境鎮壓不僅針對少數敏感人士，對共產黨來說，「凡是不是共產黨員的人，全部都是敏感人士」。中共已經開始滲入，且台灣內部還有協力團體。民主政治建立不容易，但崩壞很快。

雄獅影視文化公司代表管建中說，去年七月十五日正式將紀錄片「國有器官」引進台灣，從去年十月收到第一封署名「賴總統」的恐嚇信起，十六個月中放映了八四〇多場，收到的恐嚇信逾一五〇封；但他們選擇不沉默，因為沉默代表日後要付出更大的代價，這次好人不再袖手旁觀。

