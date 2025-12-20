為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民團與跨黨派立委 倡議反跨境鎮壓》明居正：台灣表面安全 但中共已開始滲入

    2025/12/20 05:30 記者李文馨／台北報導
    民進黨立委陳冠廷及民眾黨立委陳昭姿等人，19日出席「反跨境鎮壓倡議行動」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨立委陳冠廷及民眾黨立委陳昭姿等人，19日出席「反跨境鎮壓倡議行動」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    民間團體與跨黨派立委昨在立法院召開記者會「反跨境鎮壓倡議行動記者會」，台大政治系名譽教授明居正說，中共長臂管轄、跨境鎮壓不僅針對少數敏感人士，台灣表面安全，但中共已經開始滲入，且台灣內部還有協力團體；他認為，唯有讓中國民主化、非共產化，台灣的民主才能真正守下去。

    示警台灣內部有協力團體

    民進黨立委陳冠廷表示，去年到今年有非常多案例，在中國受壓迫人士流亡海外後，仍受到中國國安機構的騷擾。中國今年更發布針對台灣政要、官員或議員的騷擾訊息，這些威脅除了恐嚇訊息、炸彈威脅，更進化到「冒名嫁禍」，利用低門檻的通訊管道冒用第三人的身份收集個資，等於是用極低的成本製造最大的恐懼，迫使公民進行「自我審查」，希望各界正視跨境鎮壓議題並尋求解方。

    受邀出席的IPAC共同主席、民眾黨立委陳昭姿表示，中共長期對台灣的打壓是不爭事實，中共扭曲聯合國二七五八號決議文，現在甚至延伸到對個人的監控、恐嚇與跨境鎮壓。民眾黨立場非常清楚，中共沒有權利侵犯台灣人民。

    明居正表示，中共長臂管轄、跨境鎮壓不僅針對少數敏感人士，對共產黨來說，「凡是不是共產黨員的人，全部都是敏感人士」。中共已經開始滲入，且台灣內部還有協力團體。民主政治建立不容易，但崩壞很快。

    雄獅影視文化公司代表管建中說，去年七月十五日正式將紀錄片「國有器官」引進台灣，從去年十月收到第一封署名「賴總統」的恐嚇信起，十六個月中放映了八四〇多場，收到的恐嚇信逾一五〇封；但他們選擇不沉默，因為沉默代表日後要付出更大的代價，這次好人不再袖手旁觀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播