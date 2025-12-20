與北捷砍人嫌四目相交！她目睹驚悚過程 大讚救人店員「超級無敵帥」

一名女網友昨晚下班行經誠品南西店時，遭遇北捷隨機砍人案。（資料照）

一名女網友昨晚下班行經誠品南西店時，遭遇北捷隨機砍人案，她在threads發文回憶當時與持刀嫌犯僅有一階電扶梯之隔，恐懼讓腦袋一片空白。所幸一名女性服飾店員機警挺身而出，引導民眾躲進更衣室，更在危急時刻留在外面安撫群眾並引導逃生，讓該名網友由衷感謝店員救命之恩，直呼對方「超級無敵帥」。

該名網友在threads分享，昨晚下班原本要去誠品幫媽媽買手機殼，悠閒走進店內準備搭手扶梯上二樓，突然聽到一陣尖叫聲，群眾開始狂衝上手扶梯，她不知發生何事也跟著人群往上衝。沒想到一名男子手持超長尖刀緊跟在後，就站在她正後方，中間完全沒有任何人，兩人在手扶梯上四目相交，當下她腦袋一片空白，甚至一度懷疑對方是否在角色扮演。

網友指出，當時手扶梯上擠滿慌張的人群根本逃不了，嫌犯揮著刀大吼「上去！通通上去」。她在驚慌中還遇到3名一臉茫然的外國女子，趕緊用簡單英文大喊「有人拿刀」並拉著她們逃跑。隨後一名服飾店的女店員機警招手，引導大家衝進更衣室躲避，店員甚至為了保護大家而沒有跟著躲進去，而是留在外面引導更多人，讓民眾躲在裡面，並告訴大家必要時不用擔心，直接鎖門。

躲在更衣室的民眾聽著外面不斷傳來的尖叫聲與警笛聲，直到警方到場後，才由店員引導從逃生梯安全離開。網友感嘆，當時自己因為太過恐慌完全叫不出聲，真心感謝那間服飾店的全體店員，尤其是帶領大家躲避的女店員，在危急時刻展現專業與勇氣，引導大家冷靜撤離。事後回想起與兇嫌背對背的驚險瞬間，才驚覺自己離死亡竟然這麼近。也感嘆當時情況緊急，大家仍然互相宣導不要推擠，禮讓推嬰兒車的女士先過，恐慌中仍能保持冷靜。

不少網友紛紛稱讚服飾女店員的沉著反應，表示「台灣當店員的人好多都很機靈，北車星巴克也是立刻拉鐵門」、「這次感覺好多店員、櫃姐反應都很快又冷靜，第一時間就引導避難、甚至站在顧客前面保護⋯⋯」。

