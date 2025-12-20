因應北捷連續攻擊案 七堵、瑞芳鐵警荷槍巡守車站

鐵路警察局七堵派出所鐵警，今天上午8時荷槍實彈巡邏基隆火車站，守護乘客安全。（記者林嘉東翻攝）

台北車站、台北捷運中山站昨晚發生隨機恐怖攻擊事件，造成4死11傷。全台鐵路警察局各派出所昨晚7點啟動應變作為，鐵警配長槍，荷槍實彈巡邏各站場。鐵路警察局七堵派出所、瑞芳派出所鐵警從昨晚到今（20日）天上午持續加強基隆、瑞芳等地車站維安，守護民眾安全，截至目前為止各車站秩序良好。

通緝犯張文昨晚於台北車站至捷運中山站持刀隨機砍人後畏罪跳樓；鐵路警察局七堵派出所、瑞芳派出所自昨晚7時起，2人一組，配1把長槍，荷槍實彈機動巡邏各車站內、外，並針對車站死角、置物箱加強巡視。

請繼續往下閱讀...

鐵路警察局表示，七堵、瑞芳派出所同仁昨晚7時至深夜，配長槍荷槍實彈，加強轄內百福、七堵、八堵、基隆火車站、瑞芳、福隆等車站巡邏；今天上午8時，再度前往七堵、瑞芳等車站巡邏，加強站區的安全維護，守護乘客安全，截至目前為止，各車站秩序均良好。此外，呼籲民眾若發現可疑人、車，請立即通報警方，共同維護乘客的安全。

鐵路警察局七堵派出所鐵警昨晚7點起至深夜，2人一組，並配1把長槍，荷槍實彈守護基隆火車站乘客安全。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法