為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    因應北捷連續攻擊案 七堵、瑞芳鐵警荷槍巡守車站

    2025/12/20 09:11 記者林嘉東／基隆報導
    鐵路警察局七堵派出所鐵警，今天上午8時荷槍實彈巡邏基隆火車站，守護乘客安全。（記者林嘉東翻攝）

    鐵路警察局七堵派出所鐵警，今天上午8時荷槍實彈巡邏基隆火車站，守護乘客安全。（記者林嘉東翻攝）

    台北車站、台北捷運中山站昨晚發生隨機恐怖攻擊事件，造成4死11傷。全台鐵路警察局各派出所昨晚7點啟動應變作為，鐵警配長槍，荷槍實彈巡邏各站場。鐵路警察局七堵派出所、瑞芳派出所鐵警從昨晚到今（20日）天上午持續加強基隆、瑞芳等地車站維安，守護民眾安全，截至目前為止各車站秩序良好。

    通緝犯張文昨晚於台北車站至捷運中山站持刀隨機砍人後畏罪跳樓；鐵路警察局七堵派出所、瑞芳派出所自昨晚7時起，2人一組，配1把長槍，荷槍實彈機動巡邏各車站內、外，並針對車站死角、置物箱加強巡視。

    鐵路警察局表示，七堵、瑞芳派出所同仁昨晚7時至深夜，配長槍荷槍實彈，加強轄內百福、七堵、八堵、基隆火車站、瑞芳、福隆等車站巡邏；今天上午8時，再度前往七堵、瑞芳等車站巡邏，加強站區的安全維護，守護乘客安全，截至目前為止，各車站秩序均良好。此外，呼籲民眾若發現可疑人、車，請立即通報警方，共同維護乘客的安全。

    鐵路警察局七堵派出所鐵警昨晚7點起至深夜，2人一組，並配1把長槍，荷槍實彈守護基隆火車站乘客安全。（記者林嘉東翻攝）

    鐵路警察局七堵派出所鐵警昨晚7點起至深夜，2人一組，並配1把長槍，荷槍實彈守護基隆火車站乘客安全。（記者林嘉東翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播