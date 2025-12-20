張文連續縱火、殺人釀4死11傷 犯案時間軸曝光

通緝犯張文昨傍晚在捷運中山站出口丟擲煙霧彈，在馬路上拔出刀子揮砍人群，最後在警方包圍下衝上5樓後墜樓身亡。（取自網路）

27歲通緝犯張文昨日下午先在北市多次縱火，傍晚又前往台北車站M7、M8出口附近，投擲煙霧彈及持刀隨機砍人，後續張文又步行往捷運中山站出口再次丟煙霧彈和砍人，在犯案後還衝進附近的誠品南西店，最終在警方包圍下，從五樓墜樓身亡，這起隨機攻擊事件一共造成4死11傷，本報也整理這起重大社會案件的時間軸。

19日下午3點多（近4點），中山區林森北路附近發生火災，警方經調查發現是張嫌縱火。

相隔不到5分鐘，張嫌又在長安東路一段巷內縱火，導致路邊數量汽機車被燒毀。

相隔不到1小時，張嫌於近5點左右，又在中正區公園路租屋處縱火，燒毀3樓陽台雜物。

19日傍晚約5點24分，張嫌在台北車站M7、M8出口附近，丟擲煙霧彈，並持刀隨機砍人。57歲保全疑上前阻止張嫌行凶，遭波及重傷，經送醫搶救仍不治。

張嫌犯案約14分鐘後，一度返回事前已先入住、在誠品南西店對街的「千慧旅館」，疑似藉此機會重整裝備，之後再次持刀械、煙霧彈前往中山站周邊犯案。

19日傍晚約6點39分，張文出現在中山站附近，發動第2次隨機攻擊，先是在路上丟擲煙霧彈，並當街攻擊4到5名路人。其中2人OHCA（到院前心肺功能停止），送醫急救後宣告不治。

隨後張嫌又持刀闖進誠品南西店，隨機砍殺多名顧客。

19日晚間約6點50分，在警方圍捕下，張嫌最終自誠品南西店5、6樓處墜樓重傷。

經送醫搶救，於晚間7點42分宣告不治。

據悉，27歲張文無業、桃園人，曾當過保全，他在搬離開桃園後未更新戶籍，也未依相關規定申報，於今年7月被桃園地檢署依妨害兵役罪發布通緝。

男子在北捷中山站砍人，還丟煙霧彈。（擷取自網友tsaiwoody授權提供影片）

