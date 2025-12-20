為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍白推彈劾總統 綠營︰作秀虛張聲勢》黃國昌︰閣揆不副署財劃法 違憲失職

    2025/12/20 05:30 記者劉宛琳、施曉光／台北報導
    正副總統彈劾案門檻

    行政院長卓榮泰拒絕副署「財劃法」修法案，立法院國民黨團、民眾黨團昨天在議場前共同召開記者會，批賴清德總統是「袁世凱稱帝」，並由民眾黨團總召黃國昌領銜提出彈劾總統案，依「立法院職權行使法」，經二分之一以上立委提議，立法院全院委員會審查時，將邀請賴清德列席說明。

    全院委員會審查時 將邀賴列席說明

    「立法院職權行使法」規定，彈劾總統或副總統，須經全體立法委員二分之一以上提議，以書面詳列彈劾事由，交由程序委員會編列議程提報院會，並不經討論，交付全院委員會審查。全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。

    黃國昌提案內容指出，有鑑於被彈劾人賴清德總統對立法院三讀通過、經行政院覆議失敗之「財政收支劃分法」透過行政院院長以不副署之方式配合，不依「中華民國憲法」第七十二條規定公布，違憲失職，爰依「中華民國憲法增修條文」第四條第七項及「立法院職權行使法」第四十二條之規定，對賴清德總統提出彈劾案。

    國民黨團書記長羅智強表示，在野黨將提出三大行動：第一、彈劾賴清德的程序即刻開始；第二、被彈劾人到院說明，賴清德已經沒有任何藉口迴避；第三、立法院在全台灣舉辦彈劾公聽會，主軸就是「彈劾違憲總統 全台守護憲法 」，深入全國各地角落來跟人民報告。

    國民黨對此表示，昨天中華民國史寫下沉痛一頁，在中華民國即將邁入二〇二六年之際，一位「少數民意的總統」公然對國會三讀通過的法律「不副署、不公布、不執行」，實質廢除代表多數民意的國會，將憲政踩在腳下。

    國民黨發言人牛煦庭表示，行政院不副署，形同徹底廢除國會，讓行政權手握「一票否決權」，請問賴清德與袁世凱有什麼兩樣？完全就是歷史重演。

    國民黨指出，賴清德有「三大背叛」，包括背叛民進黨內前輩，踐踏得來不易的民主制度；背叛黨內同志，連民進黨內部都不認同其獨裁作為；以及背叛中華民國憲政與人民，只為完成權力擴張與專制獨裁的皇帝夢。

    國民黨、民眾黨立院黨團昨召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，於立院議場前合影呼口號。（記者塗建榮攝）

