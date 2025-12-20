為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北捷兇嫌張文連日行跡曝光！被圍捕當場脫掉裝備墜樓不治

    2025/12/20 07:19 記者劉慶侯／台北報導
    警專案小組連夜調閱各案發地點等相關處所監視錄影畫面、目擊民眾查訪，再次確認北車及誠品等多處案發現場均是張文一人所為。（翻攝影片）

    警專案小組連夜調閱各案發地點等相關處所監視錄影畫面、目擊民眾查訪，再次確認北車及誠品等多處案發現場均是張文一人所為。（翻攝影片）

    警方偵辦昨（19）日捷運台北車站M7出口通道、南京西路誠品百貨等處，多位民眾遭惡匪張文恐怖襲擊殺人案，北市警專案小組連夜調閱各案發地點等相關處所監視錄影畫面、目擊民眾查訪，再次確認北車及誠品等多處案發現場均是張文一人所為。

    至於張文為何會墜樓，專案小組調查，當中山分局員警和民眾追捕至5樓時，張文疑是認為自已無法逃逸，才興起死意，於是假裝配合自行丟下刀械和戰術背心及裝備，藉以鬆懈警方衝上前逮捕，才得以在警方尚未來得及發動逮捕壓制行動下，轉身墜樓。

    專案人員調閱自張文17日入住北市南京東路的商旅準備伺機作案，及至19日開始在北市公園路和中山區等四處縱火，及隨後前往北車M7出入口和捷運中山站等作案行跡，他都是單身一人獨自行動，甚至未曾與其他人有過交談或互動。

    此外，張文在南京西路誠品丟擲煙霧彈和砍傷路人時，中山分局交通分隊林姓員警，正巧在案發處所外的南京西路北側疏導交通，發現民眾呼喊砍人，並目睹犯嫌1人進入南西誠品內，於是協同保全人員入內追緝犯嫌。

    專案小組表示，林員等人追捕中，在頂樓發現張文，對方見無路可逃，只得棄置刀椷及戰術背心等裝備，隨後墜落在一樓停車場處，經送醫不治，雙方並未發生打鬥等情事。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播