為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    憲訴法修正案違憲》5人評議 藍白質疑違反現行3分之2規定

    2025/12/20 05:30 記者陳政宇、劉宛琳、施曉光、李文馨、鍾麗華／台北報導
    憲法法庭昨天宣判憲訴法修正案違憲失效，本件憲法法庭由大法官呂太郎、謝銘洋、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥組成、評議，但有三位大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美認為未合法組成的憲法法庭無效。（資料照）

    憲法法庭昨天宣判憲訴法修正案違憲失效，本件憲法法庭由大法官呂太郎、謝銘洋、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥組成、評議，但有三位大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美認為未合法組成的憲法法庭無效。（資料照）

    民進黨團：人民合憲權益重獲保障

    憲法法庭昨宣判「憲法訴訟法修正案」違憲，提案修法的國民黨立委翁曉玲說，這是憲政最黑暗一天；民眾黨主席黃國昌說，憲法法庭作出違法的違憲判決，五位綠色大法官親手拆了憲法法庭，根本是協助總統賴清德邁向綠色獨裁之路。

    聲請釋憲的民進黨團則表示，憲法法庭重新運作，將使人民合憲權益重獲保障，憲政機關間的爭議也得以有效仲裁。行政院發言人李慧芝指出，行政院尊重憲法法庭決定，也樂見九成以上的民眾聲請釋憲案終能進入救濟程序。

    稱無效判決 翁曉玲：國人無須遵守

    對於憲判結果，翁曉玲抨擊，憲法規定大法官總額為十五人、現有八位大法官，這次判決僅五位參與評議，這是個違憲違法的無效判決，國人無須遵守。她也說，可預期未來幾個重要法案，都會隨行政院意見被宣告違憲。

    前國民黨智庫副執行長凌濤形容，該判決讓台灣民主走向實質戒嚴，我國憲法僵局已成「清德宗帝制」元年的起手式。

    嗆憲法法庭 黃國昌：助賴邁向獨裁

    黃國昌表示，每個國家憲法法庭都有參與判決最低人數要求，即便這五位大法官認為去年立院三讀修正的憲訴法違憲，依照修正前條文，仍應經大法官現有總額三分之二參與評議，起碼要六位大法官參與評議。憲法法庭作出違法的違憲判決，根本是協助總統賴清德邁向綠色獨裁之路。

    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱則指出，過去在野黨挾國會多數濫權修改「憲訴法」，導致憲法法庭陷入運作困境，人民合憲權益要獲得救濟，有賴憲法法庭重新運作。黨團副幹事長范雲說，大法官釋憲、憲法法庭是台灣的民主驕傲，不論是誰執政，都是超越黨派、限縮其他憲政機關、推動社會進步的重要工具，更是民主的最後一道防線。

    針對在野黨批評大法官淪打手一說，民進黨團書記長陳培瑜反駁，難道藍白不開心人民的權益獲得伸張？什麼事都劍指賴總統，這是最容易推託的方法、也是最好用的遮羞布與話術，操弄人民不瞭解相關程序。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播