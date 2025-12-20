憲訴法修正案違憲》5人評議 藍白質疑違反現行3分之2規定

憲法法庭昨天宣判憲訴法修正案違憲失效，本件憲法法庭由大法官呂太郎、謝銘洋、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥組成、評議，但有三位大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美認為未合法組成的憲法法庭無效。（資料照）

民進黨團：人民合憲權益重獲保障

憲法法庭昨宣判「憲法訴訟法修正案」違憲，提案修法的國民黨立委翁曉玲說，這是憲政最黑暗一天；民眾黨主席黃國昌說，憲法法庭作出違法的違憲判決，五位綠色大法官親手拆了憲法法庭，根本是協助總統賴清德邁向綠色獨裁之路。

聲請釋憲的民進黨團則表示，憲法法庭重新運作，將使人民合憲權益重獲保障，憲政機關間的爭議也得以有效仲裁。行政院發言人李慧芝指出，行政院尊重憲法法庭決定，也樂見九成以上的民眾聲請釋憲案終能進入救濟程序。

稱無效判決 翁曉玲：國人無須遵守

對於憲判結果，翁曉玲抨擊，憲法規定大法官總額為十五人、現有八位大法官，這次判決僅五位參與評議，這是個違憲違法的無效判決，國人無須遵守。她也說，可預期未來幾個重要法案，都會隨行政院意見被宣告違憲。

前國民黨智庫副執行長凌濤形容，該判決讓台灣民主走向實質戒嚴，我國憲法僵局已成「清德宗帝制」元年的起手式。

嗆憲法法庭 黃國昌：助賴邁向獨裁

黃國昌表示，每個國家憲法法庭都有參與判決最低人數要求，即便這五位大法官認為去年立院三讀修正的憲訴法違憲，依照修正前條文，仍應經大法官現有總額三分之二參與評議，起碼要六位大法官參與評議。憲法法庭作出違法的違憲判決，根本是協助總統賴清德邁向綠色獨裁之路。

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱則指出，過去在野黨挾國會多數濫權修改「憲訴法」，導致憲法法庭陷入運作困境，人民合憲權益要獲得救濟，有賴憲法法庭重新運作。黨團副幹事長范雲說，大法官釋憲、憲法法庭是台灣的民主驕傲，不論是誰執政，都是超越黨派、限縮其他憲政機關、推動社會進步的重要工具，更是民主的最後一道防線。

針對在野黨批評大法官淪打手一說，民進黨團書記長陳培瑜反駁，難道藍白不開心人民的權益獲得伸張？什麼事都劍指賴總統，這是最容易推託的方法、也是最好用的遮羞布與話術，操弄人民不瞭解相關程序。

