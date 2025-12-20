憲法法庭宣判憲訴法修正案違憲》藍白無視法界反對 去年強行過關

法界去年發起「拒絕憲訴法修惡，1116律師屆守護憲法遊行」，上千位民眾響應，表達守護台灣自由民主法治的立場。（資料照）

憲法法庭昨天做出一一四年憲判字第一號判決，「憲法訴訟法」修法立法程序有明顯重大瑕疵，且違反憲法權力分立原則牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。回顧該案修法歷程，藍白立委去年底挾人數優勢，強行通過「憲法訴訟法」等爭議法案，行政院今年曾對該法提出覆議，當時有近百位法律學者發布聯合聲明，盼各黨團從善如流、通過覆議，不過最終仍遭藍白聯手輾壓。

本屆立委上任以來，在藍白多數聯手下，強行推動多項重大爭議修法，憲法法庭去年首先判決國會擴權法案大部分條文違憲，國民黨立委翁曉玲隨後領銜提出「憲法訴訟法」修法，主張判決同意門檻提高到「現有總額三分之二以上」，等於要十人才能開會，當時有三百位律師上街示警憲法法庭恐因此癱瘓、也將會影響人民權利。

政院今年提覆議 續遭藍白輾壓

國民黨立委去年為確保院會通過這項爭議法案，自去年十二月十七日起便在議場前搭起帳篷，輪班守門。民進黨立委十九日晚間「破窗」突襲，成功佔領主席台。廿日清晨，藍綠在議場爆發數波激烈衝突，國民黨立委最終奪回主席台。為防止議事再度癱瘓，所有議案皆採舉手表決方式進行，藍委更築起人牆、護住輪流主持議事的韓國瑜、江啟臣，確保議事不受干擾。

排除議事杯葛後，藍白首先通過「選罷法修正案」，該法明定罷免提議人與連署人名冊，必須附上身分證正反面影本，被視為大幅提高罷免門檻；「憲訴法修正案」則提高憲法法庭做出違憲宣告的門檻，規定參與評議的大法官人數不得低於十人，且同意違憲宣告的大法官人數須達九人以上。隨後藍白挑燈夜戰「財劃法修正案」，但在最後一刻才提出要表決的修法條文本版，引發民進黨立委痛批修法草率。

除了領銜提出「憲訴法」修法的翁曉玲，連署人包括鄭天財、楊瓊瓔、羅智強、林德福、賴士葆、牛煦庭、徐欣瑩、涂權吉、馬文君、顏寬恒、吳宗憲、陳超明（無）、王育敏、羅明才、盧縣一、黃建賓、鄭正鈐、黃仁、蘇清泉、林倩綺、王鴻薇、陳菁徽。

