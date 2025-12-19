辭海基會董事長 吳豊山：想率團訪中遭已讀不回

海基會董事長吳豊山18日在海基會董監事聯席會議上宣布辭職，任職至12月31日。（記者陳鈺馥攝）

海基會董事長吳豊山昨在董監事會議宣布請辭，將於十二月底卸任。他述說，在任期內為兩岸破冰努力，約中國海協會長張志軍見面未果，盼率團訪中也被「已讀不回」，對岸甚至告訴他，若不要九二共識，應提出新共識，但最後努力仍「不得要領」。

本月底卸任 總統將聘為資政

總統府昨表示，賴總統將敦聘吳豊山為資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野。

吳豊山表示，「今天是最後一次主持董監事聯席會議，上週五總統約見，徵詢對海基會人事的意見，因為社會都說下台的背影要漂亮，我體貼總統人事安排的困難，欣然同意讓賢，將工作到十二月卅一日下午，下台一鞠躬」。

吳豊山指出，恢復兩岸對話是他的首要職責，因此上任後第一階段，要求對岸說清楚「中華民國在『九二共識』中的位置」。幾番往復後，對岸僅回答「九二共識」就是「異中求同、擱置爭議」，未能說清楚中華民國的位置。

兩岸若開戰 吳：火車慘烈對撞

吳豊山透露，第二階段，他透過私下管道建議海協會長張志軍會面，釐清「九二共識」的爭議，並共商和平發展方略；自己只堅持對等、尊嚴，其餘會面的時間、地點等悉聽尊便。後來傳話管道回覆：對岸可以理解本人的用心良苦，但是「九二共識」沒有再釐清的必要。稍後另一管道傳話過來，說如果不要「九二共識」，請我方提出新的共識。

吳談及，第三階段，他在七月十日依據兩岸在一九九三年制定的協議正式傳訊海協會，言明將於近期率團前往東莞、昆山探訪台商及台商子女學校，請海協會依協議辦理後續。但海協會迄今「已讀不回」。

吳豊山強調，兩岸之間，如果不幸兵戎相向，不會是大砲打小鳥，而是火車慘烈對撞，後果是兩岸幾代人血汗打拚的成果化為烏有。盼兩岸糾葛所涉各方，皆能認知「和睦」才是兩岸之間最高貴的政治情操，然後窮盡智慧，徐圖整合，共創雙贏。

